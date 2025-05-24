Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kripto ETF’lerinin neden bu kadar heyecan yarattığını ve sektör açısından neden bir dönüm noktası anlamına geldiğini anlattı.

Garlinghouse, uzun yıllar boyunca kripto sektörünün kurumsal yatırımcılar tarafından göz ardı edildiğini kabul ediyor ama bugün, büyük yatırımcıların ilgisinin arkasındaki temel nedeni açıklamaktan memnun olduğunu vurguluyor.

It’s happening. Institutional access to crypto is accelerating. From the launch of XRP Futures and ETFs on CME and Nasdaq just this week, it’s clear the market is maturing and exposure to crypto is expanding.@bgarlinghouse locks in for 60 seconds and unpacks the excitement… pic.twitter.com/O3ugSDkn8i — Ripple (@Ripple) May 23, 2025

“Kurumsal yatırımcılar uzun süre boyunca kripto paralara kolayca erişemedi. Self-custody ya da merkezi borsalar, dev fonlar için ya fazla riskliydi ya da erişilmezdi.” ifadelerini kullanan Garlinghouse, Wall Street’te başlatılan kripto ETF’lerinin bu tabloyu tamamen değiştirdiğini söylüyor.

Artık emeklilik fonları, vakıflar ve büyük yatırım şirketleri, yasal ve regüle piyasalarda doğrudan kripto alıp satabiliyor. “Bu, daha önce piyasaya giremeyen büyük sermaye için kapıyı açtı,” diyor Garlinghouse.

Bitcoin ETF Başarısı Örnek Oldu

Garlinghouse, Bitcoin ETF’inin hızlı yükselişine de dikkat çekiyor: “Tarihte en hızlı şekilde 1 milyar, ardından 10 milyar dolara ulaşan ETF oldu. Bu başarı tesadüf değil. Kripto ETF’lerinin, tıpkı altın ETF’leri gibi, devasa bir ölçeğe ulaşması şaşırtıcı olmayacak.”

Sözlerini şöyle tamamlıyor: “Kripto ETF’leri yalnızca yeni bir finansal ürün değil; dijital varlıklarla etkileşimi kökten değiştiren yapısal bir dönüşüm.”

Kısacası: Kripto ETF’leri sayesinde dijital varlıklar, finans dünyasında ilk kez bu kadar geniş ve düzenli şekilde erişilebilir hale geliyor. Garlinghouse’a göre, bu adım sektörün geleceğini belirleyecek ana faktörlerden biri olacak.