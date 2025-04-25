Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, CME’nin XRP vadeli işlemleri duyurusunu değerlendirdi ve bu hamle için “son derece önemli” ifadesini kullandı.

Garlinghouse, bu gelişmenin, XRP’nin büyümesi için “heyecan verici bir. gelişme” şeklinde yorumladı. CME Group 19 Mayıs’ta XRP vadeli işlemlerini başlatacağını açıklamıştı. Her ne kadar bu, ABD’deki ilk XRP vadeli işlemler ürünü olmasa da, bu alanda en büyük hamleyi yapan kurumun CME olması, XRP için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kripto para analitik platformu CoinGlass’a göre şu anda CME Group, Bitcoin vadeli işlemleri açık pozisyonlarında 13,14 milyar dolar ile en büyük paya sahip. CME, 65 milyar dolarlık piyasada bu konuda Binance ve OKX gibi devlerin önünde yer alıyor.

CME Group 2018 yılının Ocak ayında Bitcoin (BTC) ve 2021 yılının Şubat ayında Ethereum (ETH) vadeli işlem sözleşmelerini başlatmıştı. CME’nin, Ethereum vadeli işlemlerindeki açık pozisyon hacmi 1,32 milyar dolar seviyesinde.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2024 yılında Bitcoin ve Ethereum için spot ETF başvurularını onayladı. Ancak o dönemde devam eden SEC davasında XRP’nin menkul kıymet olarak tanımlanıyor olması ve ABD’de düzenlenmiş XRP vadeli işlemlerinin olmaması, spot XRP ETF’lerinin onaylanmamasının önündeki en büyük engeller olarak gösteriliyordu.

CME’nin bu hamlesiyle birlikte 2025 yılında spot XRP ETF’lerinin onaylanma olasılığı çok yüksek olarak görülüyor.

XRP ve SOL, ABD’deki spot ETF başvuruları konusunda başı çekiyor ve bu başvuruların 2025 yılında onaylanabileceği tahmin ediliyor.