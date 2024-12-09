Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın kripto para topluluğu tarafından desteklendiğini söyledi.

Katıldığı 60 Minutes adlı bir programda açıklamalarda bulunan Garlinhouse bu desteğin Trump’ın geçmişteki kripto para karşıtı açıklamalarına rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti.

Trump Her Zaman Kripto Dostu Muydu?

CBS muhabiri Margaret Brennan, röportajda Garlinghouse’a Donald Trump’ın 2021 yılının Haziran ayında yaptığı “Bitcoin bir dolandırıcılık gibi görünüyor” açıklamasını hatırlattı ve Trump’ın fikirlerinin neden değişmiş olabileceğini sordu.

Trump, 2021 yılında Bitcoin’i “dolandırıcılık” olarak tanımlamış ve Bitcoin’in ABD dolarına rakip olmasını istemediğini açıkça belirtmişti. Trump o dönemde yaptığı açıklamada ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalması gerektiğini savunmuştu. Ancak görünüşe bakılırsa Donald Trump’ın kripto paralara yönelik görüşleri değişiyor.

Ripple CEO’su Garlinghouse, Trump’ın geçmiş görüşlerini yorumlamak yerine, şimdiki duruma odaklanmayı tercih etti:

“O süreci yakından izleyemedim, ancak şu açık: Donald Trump kriptoyu benimsedi, kripto da Donald Trump’ı.”

Trump’ın Kripto Desteğinin Piyasaya Etkisi

Trump seçim kampanyası sürecinde kripto paralara yönelik desteğini açıkladı ve kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak tanımladı. 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak olan Donald Trump vaatlerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Trump kısa bir süre önce SEC Başkanı olarak Paul Atkins’i aday gösterdi.

Mevcut SEC Başkanı Gary Gensler, Trump’ın göreve başlayacağı tarih olan 20 Ocak 2025’te görevinden istifa edeceğini açıkladı. Bu tarihte Paul Atkins görevi Gary Gensler’den devralacak.

Trump’ın bu hamleleri, kripto para piyasasında yükseliş trendini tetikledi. Sonuç olarak BTC fiyatı 103.900 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 9 Aralık Pazartesi günü itibariyle Bitcoin 98.200 dolar bandında işlem görüyor.

Brad Garlinghouse, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın kripto para dostu bir lidere dönüşmesinin piyasada büyük bir yankı uyandırdığını belirtti. Garlinghouse’a göre Trump’ın kripto paraları benimsemesi ve bu desteğin karşılık bulması, ABD’de kripto sektörünün geleceği üzerinde önemli bir etki yaratabilir.