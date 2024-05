Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un X platformunda yaptığı son paylaşımla XRP yatırımcılarını heyecanlandırdı.

Garlinghouse’un paylaşımında morali bozuk bir şampanze, elinde şu ifadelerin yer aldığı bir pankart tutuyor:

Garlinghouse’un paylaştığı bu görsel, Banksy’nin ünlü eseri “Şimdi Gülün Ama Bir Gün Güç Bizde Olacak” bir gönderme niteliğinde.

Banksy’nin orijinal eseri, 2000 yılında Banksy’nin Doğu Londra’daki “gerilla sergisi”nin bir parçası olarak ortaya çıktı ve benzer bir mesaj taşıyan bir şempanze görüntüsünü içeriyordu. “Laugh Now” eseri, Banksy’nin kariyerinde sokak sanatçılığından sosyal ve politik yorumcuya dönüşümünü işaret eden önemli bir an olarak kabul ediliyor.

For whatever reasons, I’ve been hanging on to this one for a while…

Prob my all time favorite from the XRP community. It’s been hanging on a wall in my house… but with all this momentum in the market, I wanted to share it!! pic.twitter.com/L7c861JEJZ

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 24, 2024