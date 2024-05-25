Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un X platformunda yaptığı son paylaşımla XRP yatırımcılarını heyecanlandırdı.

Garlinghouse’un paylaşımında morali bozuk bir şampanze, elinde şu ifadelerin yer aldığı bir pankart tutuyor:

Şimdi gülün, ama bir gün XRP dünyaya güç verecek!

Garlinghouse’un paylaştığı bu görsel, Banksy’nin ünlü eseri “Şimdi Gülün Ama Bir Gün Güç Bizde Olacak” bir gönderme niteliğinde.

Banksy’nin Mirası ve XRP Topluluğu

Banksy’nin orijinal eseri, 2000 yılında Banksy’nin Doğu Londra’daki “gerilla sergisi”nin bir parçası olarak ortaya çıktı ve benzer bir mesaj taşıyan bir şempanze görüntüsünü içeriyordu. “Laugh Now” eseri, Banksy’nin kariyerinde sokak sanatçılığından sosyal ve politik yorumcuya dönüşümünü işaret eden önemli bir an olarak kabul ediliyor.

For whatever reasons, I’ve been hanging on to this one for a while… Prob my all time favorite from the XRP community. It’s been hanging on a wall in my house… but with all this momentum in the market, I wanted to share it!! pic.twitter.com/L7c861JEJZ — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 24, 2024

Banksy’nin otoriteye karşı muhalefetini, Ripple da da görmek mümkün. Zira Ripple, 2020 yılının Aralık ayından bu yana ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı mücadele ediyor. Garlinghouse’un bu paylaşımı, XRP topluluğunun dava karşısındaki direncini de temsil ediyor ve birçok kişi Ripple’ın SEC davasından galip çıkacağına inanıyor.

Topluluğun Yorumları ve Tepkileri

Garlinghouse’un Banksy’nin sanat eserinin yeniden uyarlanmış versiyonunu paylaşması, XRP topluluğunda çeşitli yorumlara yol açtı. Zira Ethereum ETF’lerinin onaylanmasının ardından, XRP ETF’leri için heyecan arttı.

Bazı topluluk üyeleri ise Garlinghouse’un paylaşımını gelecekte XRP için potansiyeli bir yükseliş sinyali olarak yorumladı. Bazı takipçileri, Garlinghouse’a paylaştığı görseli XRP Ledger (XRPL) üzerinde bir NFT’ye dönüştürmesi çağrısında bulundu.

XRP topluluğunun önde gelen isimlerinden XRPcryptowolf, Garlinghouse’un paylaşımını gerçekçi bulduğunu söyledi. XRPcryptowolf, çok yakında her şeyin XRP üzerinde çalışacağını söyledi. Ancak gelen tepkiler pek de olumlu değildi.

Zira bazı X kullanıcıları, XRP’nin mevcut performansının bu beklentileri yansıtmadığını öne sürdü. Haberimizin hazırlandığı sırada XRP 0,535 dolar bandında işlem görüyordu. Her ne kadar son 24 saatte %2.38 oranında değer kazansa da XRP hala 3,84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunun %86 altında işlem görüyor.

Bir X kullanıcısı is, Garlinghouse’u sorumsuzlukla suçlayarak, sahte umutlar yaydığını iddia etti.