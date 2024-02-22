Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, spot Bitcoin ETF’lerinin yol açtığı risklerin çeşitlendirilmesi için başka spot kripto para ETF’lerinin de gerekli olduğuna inanıyor.

Ripple Labs’in CEO’su Brad Garlinghouse, olası bir spot Ripple ETF’ini memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Ripple Spot XRP ETF’lerine Göz Kırptı

Kısa süre önce Bloomberg’e röportaj veren Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, riskin azaltılması için farklı kripto para birimleri için spot ETF’lerin başlatılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Garlinghouse baz finans şirketlerinin birçok farklı kripto paradan oluşan sepet spot ETF’leri de piyasaya sürebileceğine dikkat çekti.

Bloomberg’e verdiği röportajda kripto para piyasasındaki mevcut gelişmeleri değerlendiren Brad Garlinghouse, yatırım riskini azaltacağı için farklı kripto paralar için spot ETF’lerin başlatılmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyor. Garlinghouse bazı varlık yönetim şirketlerinin çeşitli kripto para birimlerinden oluşan sepet ETF’leri de piyasaya sürebileceği görüşünde.

Kripto ETF’lerini, hisse senedi piyasalarının ilk günlerine benzeten Brad Garlinghouse, bu nedenle yatırımcıların risk çeşitlendirmesi yapmak için tek bir varlıkla yetinmek istemeyeceğini düşünüyor. Bu nedenle kripto para odaklı başka spot ETF’lerin de piyasaya sürüleceğine inanıyor.

Brad Garlinghouse, mahkemenin zorlamaları sonucunda SEC Başkanı Gary Gensler’in istemeyerek spot Bitcoin ETF’lerine onay verdiğini belirtti.

Ripple CEO’su Garlinghouse, BlackRock’ın spot XRP ETF’i için başvuruda bulunacağına dair tartışmalar hakkında ise yorum yapmayı reddetti.

BlackRock’ın bu konuda kamuoyunda bazı açıklamalar yaptığını biliyorum. Bunun XRP topluluğu için olumlu olduğuna inanıyoruz. Ripple şüphesiz XRP ekossitemi için çok önemli bir paydaş ancak tek oyuncu biz değiliz.

Spot XRP ETF’lerine ilişkin tartışmalar, Delaware’de yapılan sahte bir başvuruyla alevlendi. 2023 yılının Kasım ayında BlackRock’ın spot Ethereum ETF’i için başvuru yapmasından çok kısa bir süre sonra firmanın Delaware’de spot XRP ETF’si için de girişimlerde bulunduğuna dair haberler medyaya yansıdı.

Son olarak Ripple ile SEC arasında 2020 yılından bu yana devam eden dava nedeniyle şu an için spot XRP ETF’lerinin onaylanma ihtimalinin pek de yüksek olduğu düşünülmüyor.