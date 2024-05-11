Brad Garlinghouse, kripto para sektörünün uzun vadede SEC’e karşı verdiği mücadeleyi kazanacağını söyledi. Garlinghouse, en iyi teknolojilerin uzun vadede her zaman kazandığına dikkat çekti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) uzun süredir kripto para sektörüne karşı savaş başlatmış durumda. SEC’in savaş başlattığı kripto para şirketlerinden biri olan Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, kısa bir süre önce bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

Garlinghouse, SEC’in kripto para sektörüne yönelik engelleme çabalarının uzun vadede başarısız olacağını söyledi. CEO’ya göre SEC’in bu mücadelesi, kripto paraların 10 yılı aşkın süredir devam eden büyümesi karşısında pek fazla anlam ifade etmiyor.

Kripto paraların geleceğine dair iyimserliğini dile getiren Garlinghouse, şu anki olumsuz gelişmelerin bundan 20 yıl sonra kimse tarafından hatırlanmayacağına inanıyor. Garlinghouse, kripto paraların kullanıcı sayısının gelecekte trilyonlarla ölçüleceğini ve kripto paraların finansal işlemlerin işleyişini değiştireceğini söyledi.

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Ripple CEO’suna göre, kripto paralar, finansal işlemleri daha verimli hale getiriyor ve maliyetleri azaltıyor.

SEC’in kripto sektörüne karşı verdiği yasal savaş, sektörü çevreleyen önemli bir olaylar arasında yer alıyor. Bu anlamda SEC’in Ripple’a açtığı dava, diğer kripto para şirketlerine açtığı davalardan yalnızca bir tanesi.

Kripto para topluluğu, 23 Nisan 2024 tarihinde duruşma aşamasına giren Ripple-SEC davasında artık sona yaklaşıldığına inanıyor. Brad Garlinghouse, davanın sonucu ne olursa olsun kripto para sektörünün bir şekilde zorlukların üstesinden geleceğine ve tüm engellemeleri aşacağına inanıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’ın yanı sıra Binance, Coinbase, Kraken, Uniswap ve daha birçok kripto para şirketine karşı yasal savaş başlatmış durumda. Kraken bu hafta başlarında SEC’in cevabına verdiği yanıtta, ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisini kelime oyunları oynamakla suçlamıştı.