Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasının sektör için çok büyük bir olay olduğuna inanıyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kısa bir süre önce Fox Business’a röportaj veren Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in onayının Bitcoin gibi kripto para birimlerini ana akımda konumunu güçlendirmesine yardımcı olacağını belirtti.

Spot Bitcoin ETF’lerinin Onayı Çok Büyük Bir Olay

Spot Bitcoin ETF’leriyle birlikte varlık yönetim şirketleri geleneksel piyasalarda işlem yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılara doğrudan Bitcoin’e yatırım yapma fırsatı sunuyor. Spot Bitcoin ETF’leri, ürünü ihraç eden şirketin Bitcoin satın almasını ve tutmasını zorunlu kılar, bu sayede Bitcoin’e (BTC) yönelik talep artar. Böylelikle yatırımcılar ise cüzdan oluşturma ve kripto para transferi gibi zorlu süreçlerle uğraşmadan tıpkı hisse satın alır gibi spot Bitcoin ETF’leri aracılığıyla BTC’ye yatırım yapabilir.

Brad Garlinghouse, spot Bitcoin ETF’lerinin daha fazla kurumsal yatırımcının sektöre yatırım yapmasına yol açacağını ve bu ürünlerin çok büyük bir olay olduğunu vurguladı.

Gary Gensler’e Yüklendi

Brad Garlinghouse kısa bir süre önce CNBC’ye verdiği bir diğer röportajda SEC Başkanı Gary Gensler’i “politik bir engel” olarak tanımlamıştı. Brad Garlinghouse, Gary Gensler hakkında şu ifadeleri kullandı:

Gary Gensler, sektöre yönelik yasal savaş başlatmak için daha fazla avukat işe almaya karar verdi. Bu genellikle yaptırımlar yoluyla düzenleme olarak tanımlanır. Eğer kripto para düzenlemelerini ana hatlarıyla belirlemek için zaman ayırırsak kripto para sektörünün büyük bir kısmı bu kurallara uymak ister.

Gary Gensler açıklamalarının devamında SEC Başkanı Gary Gensler’i kripto para sektörüne saldırmak yerine daha net bir düzenleyici duruş sergilemeye davet etti.