Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, 10 ülkeyle CBDC geliştirmek için ortaklık kurduklarını açıkladı. Bu ortaklık, ülkelerin Ripple’ın blockchain teknolojisini kullanarak kendi CBDC’lerini başlatmasına odaklanıyor.

Bu gelişmeyle birlikte Ripple’ın geliştirdiği teknolojilerin geleneksel bankacılık sistemlerine entegrasyonunda önemli bir ilerleme yaşanması bekleniyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ripple, dünya genelinde yaklaşık 10 farklı hükümetle merkezi banka dijital paraları üzerinde çalışmak için yatırım yapıyor ve işbirliği yapıyor. CBDC, hükümetler tarafından çıkarılan bir stabilcoin’dir.

Ripple’ın CBDC’ler için resmi olarak ortaklık kurduğunu duyurduğu ülkeler şu şekilde:

Butan : 2021 yılının Eylül ayında Butan Kraliyet Para Otoritesi, kendi CBDC’sinin pilot testlerini başlatmak için Ripple ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında Butan, dijital ve sınır ötesi ödemeler için Ripple’ın teknolojisini tercih etti. Butan, Ripple’ın düşük enerji tüketimi sunan ve yüksek ölçeklenebilirliğiyle tanınan XRP Ledger’ı kullanıyor.

: 2021 yılının Eylül ayında Butan Kraliyet Para Otoritesi, kendi CBDC’sinin pilot testlerini başlatmak için Ripple ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında Butan, dijital ve sınır ötesi ödemeler için Ripple’ın teknolojisini tercih etti. Butan, Ripple’ın düşük enerji tüketimi sunan ve yüksek ölçeklenebilirliğiyle tanınan XRP Ledger’ı kullanıyor. Palau Cumhuriyeti : 2021 yılının Kasım ayında çevre dostu bir dijtal para başlatmak için düğmeye basan Palau Cumhuriyeti, bir CBDC’den ziyade ABD doları destekli stabilcoin geliştirmeyi hedefliyor.

: 2021 yılının Kasım ayında çevre dostu bir dijtal para başlatmak için düğmeye basan Palau Cumhuriyeti, bir CBDC’den ziyade ABD doları destekli stabilcoin geliştirmeyi hedefliyor. Karadağ : Ripple ve Karadağ Merkez Bankası, 2023 yılının Nisan ayında CBDC başlatmak için ortaklık kurduklarını duyurdu. Proje ayrıca blockchain teknolojisinin işlevselliğini ve potansiyelini, dijital paralarla ilgili faydaları ve riskleri, elektronik ödeme sistemleri üzerindeki etkisini araştırmayı da içeriyor.

: Ripple ve Karadağ Merkez Bankası, 2023 yılının Nisan ayında CBDC başlatmak için ortaklık kurduklarını duyurdu. Proje ayrıca blockchain teknolojisinin işlevselliğini ve potansiyelini, dijital paralarla ilgili faydaları ve riskleri, elektronik ödeme sistemleri üzerindeki etkisini araştırmayı da içeriyor. Gürcistan : Ripple ile Gürcistan arasındaki ortaklık 2023 yılında kuruldu. Gürcistan merkez bankası Dijital Lari’nin pilot testlerine başlamak için Ripple’ın CBDC teknolojisini kullanmayı hedefliyor.

: Ripple ile Gürcistan arasındaki ortaklık 2023 yılında kuruldu. Gürcistan merkez bankası Dijital Lari’nin pilot testlerine başlamak için Ripple’ın CBDC teknolojisini kullanmayı hedefliyor. Kolombiya: 2023 yılının Haziran ayında Ripple ile Kolombiya Merkez Bankası arasında ortaklık kuruldu. Söz konusu ortaklık Kolombiya’da yüksek değerli ödeme sistemleri geliştirmeyi ve kullanım alanlarını araştırmayı içeriyor. Bu ortaklık, Kolombiya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (MinTIC) tarafından başlatılan daha geniş kapsamlı bir pilot programın parçası.

Son dönemde Ripple cephesinde yaşanan olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak XRP fiyatı son 24 saatte %2,7 oranında değer kazandı ve 0,5050 dolara kadar yükseldi.