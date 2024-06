Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kendisine açılan yeni dava hakkında konuştu.

XRP’nin geliştiricisi Ripple ve CEO’su, ABD’de yeni bir hukuk savaşına girdi. Garlinhouse ise açılan davaya değil, reddedilen davaya odaklandı.

Kaliforniya’da federal mahkeme, Ripple CEO’suna yatırımcıları yanlış yönlendirdiği suçlamasıyla açılan davayı kabul etti.

Garlinghouse, 2017’de gerçekleştirilen bir röportajda XRP için uzun pozisyon aldığını söylemişti. Ancak Garlinghouse, iddiaya göre aynı dönemde aslında XRP satıyordu.

CEO, davayla ilgili X üzerinden yaptığı açıklamada sözünün arkasında olduğunu ve konuya dava sürecinde açıklık getireceğini söyledi.

Garlinghouse’un asıl odak noktası ise reddedilen toplu dava oldu. Yatırımcılar, Ripple’ın kayıt dışı menkul kıymet olan XRP satarak kendilerini zarara soktuğu suçlamasıyla Garlinghouse’dan şikayetçi oldu. Fakat mahkeme davayı kabul etmedi.

Ripple CEO’suna göre bu red, hem şirket hem de XRP için bir zafer ve XRP’nin menkul kıymet olmadığını bir kez daha doğruluyor.

