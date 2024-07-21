Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kısa süre önce Bloomberg’e verdiği röportajda Ripple-SEC davasının çok yakında çözülmesini beklediğini söyledi. Bu açıklama sonrasında XRP fiyatı yükselişe geçti ve ağ aktivitesi arttı.

Özet:

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC davasının çok yakında çözüleceğini belirtti.

XRP fiyatı Ripple-SEC uzlaşması beklentileriyle birlikte son haftalarda arttı.

Santiment’e göre, XRP Ledger’daki kullanıcı aktiviteleri ve yeni adres oluşturma verileri Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Davanın Çözümüne Dair Beklentiler

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, son Bloomberg röportajında, Ripple’ın SEC ile aktif olarak uzlaşma görüşmeleri yapıp yapmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti, ancak mevcut yasal sorunların “çok yakında” çözüleceğini umduğunu belirtti.

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty de konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Alderoty, Yargıç Analisa Torres’in davada 13 Temmuz 2023 tarihli özet kararına işaret ederek olası çözüm yolları konusunda görüşmelerin devam ettiğini ancak mahkemenin XRP’nin menkul kıymet olmadığı yönündeki kararını değiştirmeyeceğini söyledi. Alderoty’ye göre ayrıca SEC, bu sonuca itiraz etmeyeceğini mahkemeye bildirdi.

Kullanıcı Aktivitesindeki Artış

Blockchain analiz platformu Santiment, Ripple’ın XRP Ledger’ındaki kullanıcı aktivitelerinin son zamanlarda arttığını, aktif adreslerin ve yeni adres oluşturma işlemlerinin Perşembe günü Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Bazı kripto para yatırımcıları, geçen hafta planlanan kapalı kapılar ardındaki SEC toplantısının bir uzlaşma duyurusuna yol açabileceğini bekliyordu. Ancak 18 Temmuz’daki toplantı SEC’nin web sitesine göre 25 Temmuz Perşembe gününe ertelendi. Kapalı toplantının konuları arasında “idari işlemlerin başlatılması ve çözülmesi, dava iddialarının çözülmesi ve diğer denetim ve uygulama konuları” yer alıyor.

XRP Fiyatındaki Değişim

Ripple’ın yerel token’ı XRP’nin fiyatı, 7 Temmuz’da 0,42 dolar ile son 14 ayın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra, son haftalarda önemli ölçüde arttı ve %40 artışla yaklaşık 0,59 dolara ulaştı. Bu artış, Ripple-SEC davasının çözülmesine dair artan beklentilerle ilişkilendiriliyor.