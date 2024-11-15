Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kripto para sektörünün ABD’deki geleceğine ilişkin ilgi çekici bir tahminde bulundu. Garlinghouse ayrıca SEC Başkanı Gary Gensler’ın Ripple-SEC davası ve son dönemdeki diğer davalar üzerindeki etkisini de değerlendirdi.

ABD “Kripto Dünyasının Başkenti” Olabilir mi?

Garlinghouse, finansal kurum Cantor tarafından düzenlenen yıllık Kripto Konferansı’na katıldığını duyurduğu bir tweet paylaştı.

Joined @Official_Cantor’s annual Crypto Conference today – safe to say that the US is ready to be the crypto capital of the world with the next Trump Administration. Also an apt shirt to wear..on perhaps what are Gary Gensler’s last days in office?! pic.twitter.com/VuusYnXrHr — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) November 14, 2024

Ripple CEO’su, 5 Kasım’da açıklanan ve hâlâ devam eden ABD’deki siyasi liderlik değişiminin ardından, ülkenin “kripto para dünyasının başkenti” olmaya çok yakın olduğunu ifade etti.

“ABD’nin liderlik değişikliğiyle birlikte, ülkemizin kısa süre içinde kripto para dünyasının başkenti olacağına inanıyorum.”

Gensler’in Sonu Yaklaşıyor mu?

Garlinghouse, SEC Başkanı Gary Gensler’in görevinin son bulup bulmayacağına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Ripple CEO’su, yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlar başlamaz SEC Başkanı Gary Gensler’i kovacağına dair açıklamasını hatırlattı.

Brad Garlinghouse, geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımda, Gary Gensler’i yasaları ihlal etmekle suçladı ve bunun hesabını vermesi gerektiğini vurguladı. Garlinghouse, Gensler’in eninde sonunda ABD yasaları önünde hesap verdiğini görmeyi umut ettiğini ifade etti. SEC’in başkanlığı döneminde Gensler, özellikle Ripple ve diğer birçok kripto şirketine yönelik açtığı davalarla sektörde tartışmalı bir figür haline geldi.

SEC ve Başkanı Gary Gensler, kripto para sektörünü yaptırımlar aracılığıyla düzenlemekle suçlanıyor.

ABD’deki Değişim Kripto için Ne Anlama Geliyor?

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın kampanya sürecinde kendisini kripto para dost başkan adayı olarak konumlandırması, yatırımcıları umutlandırdı. Bu değişimin ABD’nin kripto paralara ilişkin politikalarına da yansıyacağı öngörülüyor. Trump yönetimi, kripto para sektörü üzerindeki düzenlemeleri netleştirerek inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ripple CEO’sunun bu açıklamaları, ABD’nin küresel kripto liderliği için daha güçlü bir konum alacağına dair beklentileri artırıyor. Kripto topluluğu, bu değişimlerin sektöre yeni bir ivme kazandıracağını umut ediyor.