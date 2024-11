Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kripto para sektörünün ABD’deki geleceğine ilişkin ilgi çekici bir tahminde bulundu. Garlinghouse ayrıca SEC Başkanı Gary Gensler’ın Ripple-SEC davası ve son dönemdeki diğer davalar üzerindeki etkisini de değerlendirdi.

Garlinghouse, finansal kurum Cantor tarafından düzenlenen yıllık Kripto Konferansı’na katıldığını duyurduğu bir tweet paylaştı.

Joined @Official_Cantor’s annual Crypto Conference today – safe to say that the US is ready to be the crypto capital of the world with the next Trump Administration. Also an apt shirt to wear..on perhaps what are Gary Gensler’s last days in office?! pic.twitter.com/VuusYnXrHr

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) November 14, 2024