Ripple’ın stabilcoin projesi RLUSD’nin lansmana hazır olduğu ancak New York Finansal Hizmetler Departmanı’ndan (NYDFS) onay beklediği bildiriliyor.

ABD’deki gelişmeler ve Ripple’ın stratejileri sonucu XRP son bir aylık süreçte kripto para piyasasında en iyi performans gösteren projelerden biri oldu.

Ripple, Nisan ayında RLUSD adını verdiği stablecoin’ini duyurdu ve bu dijital varlığın hem XRP Ledger (XRPL) hem de Ethereum ağında piyasaya sürüleceğini açıkladı. 2024 yılının yaz aylarında başlayan test sürecinde, Ripple ekibi büyük miktarda RLUSD basıp yaktı.

En son X kullanıcısı Vet, test sürecinde basılan RLUSD’lerin neredeyse tamamının yakıldığını belirterek, “Ethereum ve XRP Ledger üzerinde yalnızca 100 bin RLUSD kaldı,” dedi. Bu açıklama, ürünün lansmanının yaklaştığına dair spekülasyonları artırdı. Ancak Vet, NYDFS onayı olmadan RLUSD’nin piyasaya sürülmeyeceğini hatırlattı.

Testing, testing…RLUSD! We’re excited to share that Ripple USD (RLUSD) is now in private beta on XRP Ledger and Ethereum mainnet. RLUSD has not yet received regulatory approval and therefore is not available for purchase or trading – please be cautious of scammers who claim they…

— Ripple (@Ripple) August 9, 2024