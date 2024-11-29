Ripple’ın stabilcoin projesi RLUSD’nin lansmana hazır olduğu ancak New York Finansal Hizmetler Departmanı’ndan (NYDFS) onay beklediği bildiriliyor.

ABD’deki gelişmeler ve Ripple’ın stratejileri sonucu XRP son bir aylık süreçte kripto para piyasasında en iyi performans gösteren projelerden biri oldu.

Ripple’ın Stabilcoin’i RLUSD’de Son Durum

Ripple, Nisan ayında RLUSD adını verdiği stablecoin’ini duyurdu ve bu dijital varlığın hem XRP Ledger (XRPL) hem de Ethereum ağında piyasaya sürüleceğini açıkladı. 2024 yılının yaz aylarında başlayan test sürecinde, Ripple ekibi büyük miktarda RLUSD basıp yaktı.

En son X kullanıcısı Vet, test sürecinde basılan RLUSD’lerin neredeyse tamamının yakıldığını belirterek, “Ethereum ve XRP Ledger üzerinde yalnızca 100 bin RLUSD kaldı,” dedi. Bu açıklama, ürünün lansmanının yaklaştığına dair spekülasyonları artırdı. Ancak Vet, NYDFS onayı olmadan RLUSD’nin piyasaya sürülmeyeceğini hatırlattı.

Testing, testing…RLUSD! We’re excited to share that Ripple USD (RLUSD) is now in private beta on XRP Ledger and Ethereum mainnet. RLUSD has not yet received regulatory approval and therefore is not available for purchase or trading – please be cautious of scammers who claim they… — Ripple (@Ripple) August 9, 2024

Ripple Başkanı Monica Long, bu ayın başında yaptığı açıklamada ekibin “operasyonel olarak hazır” olduğunu, ancak NYDFS’in güven fonu başvurusunu incelediğini belirtti. Long, “Her şey onların elinde. Onaylamaları için bekliyoruz,” dedi.

Pretty much all #RLUSD was burned today. On each Ethereum and XRP Ledger there is only around 100k RLUSD left. pic.twitter.com/05poexxvcE — Vet (@Vet_X0) November 28, 2024

XRP Fiyat Görünümü

RLUSD’nin piyasaya sürülmesiyle XRP fiyatının daha da yükselebileceği öngörülüyor. CoinGecko verilerine göre Ripple’ın XRP’si son 24 saatte %9,5’lik artış göstererek yaklaşık 1,61 seviyesine ulaştı. Bu artış, XRP’nin ABD’deki siyasi gelişmelerden ve RLUSD lansman beklentisinden olumlu etkilendiğini gösteriyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimini kazanması ve SEC Başkanı Gary Gensler’ın 20 Ocak 2025’te görevden ayrılacak olması, XRP yatırımcıları arasında olumlu bir hava yarattı. Gensler’ın kripto para karşıtı tutumu ve Ripple’a karşı açtığı dava, sektörde geniş yankı uyandırmıştı.

Yeni SEC Başkanı’nın kripto sektörüne daha ılımlı bir yaklaşım gösterebileceği beklentisi, XRP topluluğunda iyimserlik yaratıyor. Bu durum, XRP’nin fiyat performansını desteklemeye devam edebilir.

Ripple ekibinin bir sonraki adımı ve NYDFS’in kararı, RLUSD’nin geleceği için kritik bir dönüm noktası olacak.