Ripple, bugün yani 1 Mayıs tarihinde 1 milyar XRP’nin kilidini açmaya hazırlanıyor. Bugün kilidi açılacak XRP’lerin toplam değeri güncel fiyatlarla 2,2 milyar doların üzerinde bir değere denk geliyor. Uzmanlar, bu gelişmenin kısa vadeli satış baskısı yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Özet:

Ripple, 1 Mayıs’ta 1 milyar XRP’nin kilidini açacak.

XRP 1 Mayıs itibariyle 2,24 dolar seviyesine geriledi.

Açılan token’ların çoğu genelde tekrar kilitleniyor, bu da uzun vadeli fiyat etkisini sınırlıyor.

Fiyat düşüşü kilit açılımı öncesinde başladı

XRP, Nisan ortasından bu yana hafif bir yükseliş trendine girmiş ve kısa süreliğine 2,30 dolar seviyelerini test etmişti. Ancak XRP fiyatı son 24 saatte nispeten sakin kaldı ve %0,1’lik yükselişle 2,24 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu sakinlik, Ripple Labs’ın 1 milyar XRP’lik kilit açılımı öncesine denk geldi. Ripple’ın uzun vadeli planının bir parçası olan bu açılım, şirketin yıllardır uyguladığı escrow (emanet) sistemi dahilinde gerçekleşecek.

Ancak arzda ani bir artış, zaten baskı altında olan fiyatta kısa vadeli bir satış dalgasını tetikleyebilir.

Hangi Cüzdanlarda Kilit Açılımı Gerçekleşecek?

XRPScan verilerine göre, bu döngüde yıllardır pasif olan iki Ripple cüzdanı yeniden aktif olacak:

Ripple (26): 200 milyon ve 300 milyon XRP olmak üzere iki escrow kilidini açacak.

Ripple (27): 500 milyon XRP’lik tek bir batch (paket) serbest bırakacak.

1 Mayıs’ta gerçekleşecek kilit açılımıyla birlikte 1 milyar XRP dolaşıma girebilir.

Fiyat Üzerindeki Baskı Kısa Sürebilir

Her ne kadar 1 milyar XRP’nin serbest bırakılması kısa süreli baskıya yol açabilecek olsa da, Ripple genellikle açılan token’ların büyük kısmını tekrar kilitliyor. Yani uzun vadeli etki sınırlı kalıyor.

Ayrıca 2025 yılında XRP fiyatını etkileyen başka birçok faktör bulunuyor. Bu faktörler arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşları, Bitcoin’in (BTC) fiyat hareketleri ve SEC’in kısa bir süre önce Franklin Templeton’un XRP spot ETF başvurusuna ilişkin kararı ertelemesi yer alıyor. Dolayısıyla SEC, şu an kripto para dostu bir görünüm çizse de bu erteleme kısa vadeli olumsuz sinyaller doğurabilir.

Ripple’ın 1 milyar XRP açılımı piyasada geçici bir dalgalanma yaratabilir. Ancak şirketin geçmiş stratejileri ve piyasa dinamikleri dikkate alındığında, bu hareketin uzun vadeli etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.