Ödemeler Birliği, dijital finansı benimsedikleri için tüm sektör paydaşlarını tebrik etti.

Özet:

Ripple, dijital para birimlerine liderlik ettiği için Birleşik Krallık’ta PAY360 Ödülü kazandı.

Söz konusu ödül, Ripple’ın SEC karşısında verdiği yasal savaşta yeni bir zafer kazanmasının ardından geldi.

Ripple ayrıca Fortune dergisinin “en iyi teknoloji iş yerleri” sıralamasında 13. oldu ve People’s Magazine tarafından çalışanlarına önem veren şirketler listesinde yer aldı.

Ripple Önemli Bir Ödül Daha Kazandı

Dünyanın en popüler kripto para şirketlerinden Ripple, Birleşik Krallık’ın ödemeler konusunda en prestijli ödüllerinden PAY360 ödülünü kazandı. Ripple, finansal hizmetler sektöründe dijital paralar ve varlıklar konusundaki liderliği nedeniyle listede ilk sırada yer aldı.

Such an honour to win in this UK's most prestigious payments awards! Go team @Ripple ! https://t.co/EHltIcofIu — Sendi Young (@sendiyoung) October 5, 2023

Söz konusu gelişmeyi Ripple’ın Avrupa operasyonlarının Genel Müdürü Sendi Young, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. XRP topluluğu da bu gelişmeye kayıtsız kalamadı ve paylaşımın altını övgü ve tebriklerle doldurdu. Sendi Young konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Birleşik Krallık’ın en prestijli ödeme ödülünü kazanmak büyük bir onur. Yaşasın Ripple ekibi.

Ripple son birkaç haftadır gelen iyi haberler nedeniyle kripto para topluluğunun ana gündem maddelerinden biri. Öyle ki Ripple, 3 Ekim’de SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede önemli bir zafer daha kazandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) temyiz talebi mahkeme tarafından reddedildi.

SEC, mahkemenin Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilemeyeceğini belirten kararını temyize götürmüştü.

SEC’in Ripple’a açtığı dava, 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Bu kapsamda davada bir sonraki duruşma, 23 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Tarafların 4 Aralık 2023 tarihine kadar tüm ön duruşma dosyalarını ve gerekli belgeleri mahkemeye sunması gerekiyor.

Ripple, Listeleri Altüst Ediyor

PAY360 Ödülü, Ripple’ın son dönemde kazandığı tek ödül değil. San Fransisco merkezli blockchain girişimi kısa bir süre önce Fortune Magazine ve People’s Magazine tarafından da onurlandırıldı.

Fortune, Ripple’a 2023 yılında “en iyi teknoloji iş yerleri” listesinde 50 şirket arasında 13. sırada yer verdi. Daha önce de People’s Magazine de Ripple’a “Çalışanları ve Toplumu Önemseyen 100 Şirket” listesinde dahil etti. Bu listede Ripple’ın rakipleri arasında American Express, Cisco, NVIDIA, Master Card, Target Corporation, Deloitte gibi birçok önde gelen şirket yer alıyordu.