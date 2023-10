Ödemeler Birliği, dijital finansı benimsedikleri için tüm sektör paydaşlarını tebrik etti.

Dünyanın en popüler kripto para şirketlerinden Ripple, Birleşik Krallık’ın ödemeler konusunda en prestijli ödüllerinden PAY360 ödülünü kazandı. Ripple, finansal hizmetler sektöründe dijital paralar ve varlıklar konusundaki liderliği nedeniyle listede ilk sırada yer aldı.

Such an honour to win in this UK's most prestigious payments awards! Go team @Ripple ! https://t.co/EHltIcofIu

— Sendi Young (@sendiyoung) October 5, 2023