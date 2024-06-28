Ripple Başkanı Monica Long, ABD’de XRP ETF’lerinin başlatılmasını destekliyor.

Long, XRP ETF’lerinin başlatılmasıyla varlığa yönelik yatırımcı erişimi ve piyasa entegrasyonunun artacağına inanıyor. Monica Long’un bu açıklaması, BTC ve XRP’nin ABD’de düzenleyici netlik kazanmasının ardından geldi.

Monica Long, geride bıraktığımız yıl SEC karşısında elde ettiği mahkeme zaferlerinin yarattığı olumlu havaya vurgu yaptı. Long, BTC ve XRP’nin ABD’de gerekli düzenleyici netliğe sahip olduğunu söyledi.

Monica Long, ABD’de spot XRP ETF’lerinin başlatılması konusunda oldukça iyimser bir tutum sergiledi. Mahkeme kararlarıyla elde edilen düzenleyici netliğin, XRP ETF’lerini başlatılması için spot ETF ihraççılarının önünü açtığını ifade etti.

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty ise SEC’i 2 milyar dolarlık ceza talebini yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Uzmanlar, SEC’in Ripple için kritik bir zafer olarak görülen Yargıç Torres’in özet kararına itiraz etmeyebileceğini öne sürüyor. Bu gelişmeler çerçevesinde Yargıç Analisa Torress’in Temmuz ayında davaya ilişkin nihai kararını açıklamasını bekleniyor.

Ripple ile SEC arasında devam eden dava nedeniyle XRP zor günler geçiriyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,36 oranında değer kazanan XRP 0,4786 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak yatırımcılar Ripple-SEC davasının önümüzdeki aylarda sonuçlanacağına dair öngörüler ve olası bir XRP ETF başvurusu halinde XRP’nin yeniden yükselişe geçebileceği konusunda iyimser.