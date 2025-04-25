Ripple Başkanı Monica Long, CNBC’ye verdiği röportajda, San Francisco merkezli blockchain şirketinin şu an için halka arz (IPO) planı bulunmadığını açıkladı. Bu kararın temel sebebi olarak da şirketin güçlü likidite yapısını gösterdi.

“Şu anda çok fazla likiditemiz var, bilançomuzda milyarlarca dolar nakit bulunuyor.” diyen Long, Ripple’ın şu an için satın alma fırsatlarına odaklandığını belirtti:

“Dolayısıyla, şu anda tamamen mevcut işlerimizi büyütmeye odaklanmış durumdayız.”

Ripple’ın halka arz planlarıyla ilgili yıllardır süren spekülasyonlara rağmen, şirketin üst düzey yöneticileri bu adımı öncelikli görmüyor.

2022 yılında CEO Brad Garlinghouse, Ripple’ın halka arzı SEC davasının sona ermesinden sonra düşünebileceğini söylemişti. Ancak Garlinghouse, Ekim 2024’te yaptığı açıklamada, şirketin finansal olarak güçlü konumda olduğunu ve IPO’nun “şirketin önceliği olmadığını” vurgulamıştı.

2025’te Halka Arz Planlayan Kripto Şirketleri

Ripple’ın aksine bazı önde gelen kripto para şirketleri 2025’te halka arz olmayı planlıyor. Bu şirketler arasında şunlar yer alıyor:

Circle: USDC adlı stabilcoin’i geliştiren şirket Circle, New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) “CRCL” sembolüyle halka arz başvurusunda bulundu. 2024 yılında 1,68 milyar dolar gelir elde eden şirketin net geliri 157 milyon dolar olarak gerçekleşti Kraken: ABD merkezli kripto para borsası Kraken, 2025 yılı içinde halka arz planlarını değerlendiriyor. Şirket, 2024 yılında 100 milyon doların üzerinde özel fon topladı ve yönetim yapısını güçlendirdi. eToro: İ srail merkezli sosyal yatırım platformu eToro, 2025’in ikinci çeyreğinde Nasdaq’ta halka arz için başvuruda bulundu. 2024 yılında 931 milyon dolar gelir ve 192 milyon dolar net kâr elde eden şirketin değeri 5 milyar doların üzerinde tahmin ediliyor Gemini: Winklevoss ikizlerinin kurduğu kripto para borsası Gemini, 2025 yılı içinde halka arz planlarını değerlendiriyor. Şirket, potansiyel danışmanlarla görüşmeler yürütüyor ve henüz nihai bir karar alınmış değil. Animoca Brands: Hong Kong merkezli Web3 yatırım şirketi ve oyun geliştiricisi Animoca Brands, 2025 yılında halka arz olmayı planlıyor. Şirket, daha önce Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda (ASX) listelenmişti ancak 2020 yılında listeden çıkarılmıştı. BitGo: Kripto para saklama hizmetleri sunan BitGo, 2025’in ikinci yarısında halka arz planlarını değerlendiriyor. Şirket, kurumsal düzeyde dijital varlık güvenliği hizmetleri sunuyor

Bu dev şirketlerin yanı sıra Ionic Digital ve Nium da halka arz olmayı planlıyor.