San Fransisco merkezli blockchain girişimi Ripple, kripto para saklama hizmetlerini genişletiyor. Ripple 10 Ekim 2024 tarihinde yayınladığı basın açıklamasında bankalar ve fintech firmalarının dijital varlıkları güvenli bir şekilde saklayabilmeleri için yeni hizmetler sunmaya başlayacağını duyuruldu.

Ripple, bankalar ve fintech şirketleri için sunduğu yeni özelliklerle dijital varlık saklama hizmetlerini genişletiyor. Bu yeni çözümler, XRP Ledger blockchain platformuna entegre edilmiş önceden yapılandırılmış operasyonel ve politika ayarlarını içeriyor. Ayrıca, kara para aklama ile mücadele (AML) risklerini izleme yetenekleri ve kullanıcı dostu bir arayüz de bu yenilikler arasında.

Bu gelişme, Ripple’ın faaliyet yelpazesini yalnızca ödeme çözümleri sunmanın ötesine taşıma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kripto para saklama hizmetleri alanı hızla büyümeye devam ediyor. Boston Consulting Group bu alan hacminin 2030 yılına kadar 16 trilyon dolara yükseleceğini öngörüyor. Ripple de bu kapsamda büyüme stratejisini desteklemek için önemli adımlar atıyor. Ripple şu anda halihazırda HSBC, BBVA İsviçre ve Societe Generale gibi büyük müşterilere hizmet sunuyor. Ripple’ın kripto para saklama hizmetleri son bir yıllık süreçte %250’lik önemli bir büyüme kaydetti.

Ripple’ın ürün başkan yardımcısı Aaron Slettehaugh konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Slettehaugh yeni duyurdukları özelliklerin hızla büyüyen kripto ve fintech şirketleri için güvenli ve ölçeklenebilir dijital varlık saklama hizmetleri sunma kapasitelerini artıracağını belirtti.

Ripple kripto para saklama hizmetleri sunmak amacıyla 2022 yılında kripto para saklama konusunda altyapı hizmetleri sunan Metaco’yu satın almıştı. Bu yıl Standard Custody & Trust Company’yi bünyesine katan Ripple, saklama çözümleri konusundaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ripple’ın yeni duyurusu, SEC’e karşı verdiği yasal savaştaki son gelişmelerin ardından geldi. SEC, 2 Ekim 2024 tarihinde Ripple davasındaki kararı temyize götürdü. Bu gelişme sonrasında XRP fiyatı saatler içerisinde yaklaşık %15 oranında düşüş yaşadı.