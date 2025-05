Kripto para piyasasında son günlerde hareketlilik yaşanırken, Ripple’ın yerel token’ı XRP ile ilgili dev bir transfer dikkat çekti.

782 milyon dolar değerindeki işlem, yatırımcılar arasında yeni bir fiyat artışı beklentisi oluşturdu.

Son bir haftada yüzde 11 yükselen XRP, 2,41 dolara kadar çıkarak yatırımcısına kazandırdı. Ancak gözler, geçtiğimiz hafta gerçekleşen yüklü bir transferde. Binance Square’de paylaşılan bilgilere göre, Ripple bağlantılı olduğu iddia edilen bir cüzdandan 782 milyon dolarlık XRP taşındı. Transfer, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararını açıklamasının hemen ardından gerçekleşti.

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment’e göre, büyük yatırımcılar son bir ayda yaklaşık 2,13 milyar dolar değerinde 880 milyon XRP biriktirdi. Bu eğilim, balinaların XRP’nin yükselmeye devam edeceğine inandığını gösteriyor.

