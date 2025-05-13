Kripto para piyasasında son günlerde hareketlilik yaşanırken, Ripple’ın yerel token’ı XRP ile ilgili dev bir transfer dikkat çekti.

782 milyon dolar değerindeki işlem, yatırımcılar arasında yeni bir fiyat artışı beklentisi oluşturdu.

Son bir haftada yüzde 11 yükselen XRP, 2,41 dolara kadar çıkarak yatırımcısına kazandırdı. Ancak gözler, geçtiğimiz hafta gerçekleşen yüklü bir transferde. Binance Square’de paylaşılan bilgilere göre, Ripple bağlantılı olduğu iddia edilen bir cüzdandan 782 milyon dolarlık XRP taşındı. Transfer, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararını açıklamasının hemen ardından gerçekleşti.

Balinalar XRP Topluyor

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment’e göre, büyük yatırımcılar son bir ayda yaklaşık 2,13 milyar dolar değerinde 880 milyon XRP biriktirdi. Bu eğilim, balinaların XRP’nin yükselmeye devam edeceğine inandığını gösteriyor.

Whales have accumulated over 880 million $XRP in the past month! pic.twitter.com/SQWf2U1yZB — Ali (@ali_charts) May 8, 2025

Ripple Davası Sonuçlandı, Kurumsal İlgi Artıyor

Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan davası Mart 2025’te sonuçlandı. Şirket, anlaşma kapsamında 50 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul ederken, kalan 75 milyon doların iade edilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, XRP Ledger’a yönelik kurumsal ilgi büyüyor. Ocak ayında Ondo Finance, ABD Hazine tahvillerini tokenize eden OUSG ürününü XRP Ledger üzerinde piyasaya sürdü. Bu ürünün ihracında Ripple’ın sabit coin’i RLUSD kullanılıyor.

Fiyat Hareketinde Kritik Seviyeler

XRP, geçtiğimiz hafta cumartesi günü 2,47 dolara çıkarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ancak pazar günü gelen kâr satışlarıyla fiyat bir miktar geri çekildi. Pazartesi sabahı itibarıyla toparlanma belirtileri gözlendi.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 62 seviyesinde bulunuyor. Bu da XRP’de yükselişin sürebileceğini ancak ivmenin sınırlı olduğunu gösteriyor. 2,50 dolar seviyesi önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Bu eşik aşılırsa, hedef 2,94 dolar ve psikolojik seviye olan 3 dolar olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek 2,30 dolarda, ardından 30 günlük ortalama olan 2,20 dolar izleniyor.

Yeni Zirve Mümkün mü?

Yatırımcıların uzun vadeli hedefi, 3,84 dolarlık önceki zirvenin aşılması olarak görülüyor. Bu seviyeye ulaşılması, mevcut fiyata göre yüzde 58’lik bir artış anlamına geliyor. Ripple’ın genişleyen iş ağı, artan kurumsal ilgi ve potansiyel bir spot XRP ETF onayı gibi gelişmeler, fiyatın yükselmesini destekleyebilir.