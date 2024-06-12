Ripple ile Axelar arasında kurulan ortaklıkla XRPL’ye Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumluluğu geliyor. Kısa bir süre önce yapılan açıklamada XRPL EVM Sidechain duyuruldu.

XRP Ledger (XRPL) kullanıcıları böylelikle Axelar köprüsünü kullanarak merkeziyetsiz finans (DeFi) ve gerçek dünya varlıkları (RWA) alanında yeni fırsatlara erişebilecek.

RippleX 12 Haziran’da XRPL’ye Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumluluğu getirmek için XRPL EVM Sidechain üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu açıklama, Ripple’ın çoklu zincir destekli blockchain vizyonunu yansıtıyor.

Bu ortaklığın Ripple ekosisteminde DeFi ve RWA tokenizasyonu alanlarında yeni fırsatlar yaratması bekleniyor. XRPL EVM Sidechain’in yerel token’ı wrapped XRP olacak ve bu token aynı zamanda gas token’ı olarak kullanılacak.

RippleX ekibi, XRPL yan zincirinin lansmanı yaklaşırken, ana ağ köprüsünün güvenliği ve kullanıcı ile geliştirici deneyimlerinin iyileştirilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Ripple, XRP Ledger’ın (XRPL) birlikte çalışabilirlik özelliğini güçlendirmek için Peersyst ile iş birliği yapıyor. Peersyst CEO’su Ferran Prat konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Axelar, wrapped XRP’yi (eXRP) XRPL EVM yan zincirine yerel para birimi olarak getirmek için çalışmaya hazır ve tamamen uyumlu bir köprüdür. Peersyst mühendislik ekibi şu anda ana köprüyü Axelar’a taşımak için çalışıyor.

XRP Ledger Apex etkinliği süresince, XRP Ledger cephesinde yeni gelişmelerin, duyuruların ve proje tanıtımlarının yapılacağı öngörülüyor. Bu gelişmeler XRP fiyatı üzerinde de olumlu etki yaratabilir.