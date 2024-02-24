Ripple’ın avukatlarından Bill Morgan’a göre SEC ile anlaşmak mümkün değil.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple Labs’e 2020’de açtığı dava hala devam ediyor. Komisyon’a göre, XRP’nin geliştiricisi Ripple’ın, altcoin’in sahibi gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla SEC, şirketin XRP satmasını da menkul kıymet işlemi olarak görüyor.

Aradan geçen yıllarda zaman zaman her iki taraf lehine de karar çıktığı oldu. Ripple’ın kurumsal XRP satışları menkul kıymet işlemi sayılırken, bireysel satışlar bu şekilde sınıflandırılmadı.

Kripto topluluğunda genel beklenti, davadan bu yıl karar çıkması yönünde. Davada blockchain şirketini temsil eden isimlerden Bill Morgan ise yakın zamanda uzlaşmanın mümkün olmadığını düşünüyor.

Ripple-SEC Anlaşması Kraken’ın Savunması Nedeniyle İmkansız

Sektördeki birçok şirket gibi, kripto para borsası Kraken da kayıt dışı menkul kıymet işlemi gerçekleştirdiği iddiaları nedeniyle SEC’in hedefinde. Kraken, bu iddialara SEC’in kripto varlıklar konusunda net bir rehber hazırlamadığı gerçeğiyle karşı çıkıyor.

Bir varlığın menkul kıymet sayılabilmesi için, onu ihraç eden ve satın alan arasında somut bir ilişki bulunması gerekiyor. Bu ilişkinin yasal olması için de sözleşmeye dayalı şekilde kurulmuş olması gerekiyor.

Kraken’a göre SEC, borsa üzerinde gerçekleştirilen al-sat işlemlerinde, kripto varlık ihraç eden şirketler ve kripto para alıcıları arasında bir ilişki olduğunu ortaya koyamadı. Komisyon, ihraççı şirketlerin borsalarda gerçekleştirilen bu işlemlerden “makul bir kâr beklentisi olduğunu” da ortaya koyamadı.

Geçtiğimiz dönemde ABD Temsilciler Meclisi’nde ifade veren Kraken Kurucu Ortağı Jesse Powell, dijital varlıklar için daha net bir yasal çerçeve geliştirilmesi talebinde bulunmuştu. Powell, SEC’in Kraken hakkındaki şikayetlerinin bu ifadeye “misilleme” amacı taşıdığını düşünüyor.

Öte yandan Morgan, Kraken’ın argümanlarının aleyhine bir karar çıkması halinde bundan kendi dava süreçlerinin de etkileneceğini düşünüyor.

Kraken, ayrıca bireysel XRP satışlarını menkul kıymet işlemleri olarak değerlendirmeyen karara da sık sık atıfta bulunuyor. Morgan, SEC’in bu nedenle söz konusu karara itiraz etmek için epey motive olduğunu ekledi.