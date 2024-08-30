Avukat, “SEC’in temyize başvuracağına giderek daha az ihtimal veriyorum,” diye belirtti.

Özet:

Ripple, SEC’in teklif ettiğinden çok daha az bir cezaya, 125 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Her iki taraf için de temyiz yolu ekime kadar açık.

Avukat Bill Morgan, son gelişmelere dayalı olarak komisyonun temyize başvurma ihtimalinin giderek azaldığını öne sürdü.

Temyiz İhtimali Düşük

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı dava, bu ay başında sonuçlandı. Davaya bakan hakim, menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini tespit ettiği Ripple’ın 125 milyon dolar ceza ödemesine hükmetti.

SEC, Ripple’ın 2 milyar dolar ceza ödemesini talep etmişti. Dolayısıyla birçok piyasa katılımcısı, kararı Ripple için bir zafer olarak değerlendiriyor.

Ancak her iki taraf için de temyiz yolu ekim başına kadar açık. Ripple’a istenenden yüzde 94 daha düşük ceza verildiğinden dolayı, blockchain şirketinin temyize gitmesi beklenmiyor. CEO Brad Garlinghouse karara saygı duyduklarını söylerken, CLO Stuart Alderoty, 125 milyon doların nakit olarak ödeneceğini açıkladı.

XRP dostu avukat Bill Morgan, ilk başta SEC’in temyize gitme ihtimalinin yüzde 80 olduğunu söylemişti. SEC’in kripto alanında dahil olduğu diğer davaları gözlemleyen Morgan, şimdi ise bu ihtimalin yüzde 45-55 civarına kadar düştüğünü düşünüyor.

Örneğin, Kraken ve SEC davasına bakan hakim Orrick, Terraform davasına bakan Rakoff yerine Torres ve Binance davasına bakan Jackson’ın yaklaşımını tercih etti.

Orrick ve Jackson’ın, Torres’in Ripple davasında izlediği mantık lehine yorumlarda bulunması, Torres’in kararını eleştiren Gasparino gibileri şüpheye düşürebilir.

Fox Business muhabirlerinden Charles Gasparino, Torres’in Ripple ve SEC davasında verdiği kararın “hatalı” olabileceğini söylemişti. Ancak Morgan, Orrick’in Torres’in kararını “davada belirtilen olgular ile sınırlı kaldığı ve tam kayıtlardan edinilen bulgulara dayalı olduğu” için övdüğüne dikkat çekti.

Morgan, SEC’in “tamamen kendi gerçekleriyle sınırlı” Ripple davasını diğerlerinden kolayca ayırt edebileceğini ekledi:

Kararı etkileyecek hukuk dışı nedenler yoksa, neden temyize gitsinler?