Ripple, USDC’nin ihraççısı olan Circle’ı satın almak için teklifini 5 milyar dolardan 20 milyar doların üzerine çıkardı. Bu agresif hamle, küresel stablecoin pazarında hakimiyet kurma hedefiyle atıldı.

Özet:

Ripple, Circle’ı satın almak için teklifini 20 milyar dolara yükseltti.

İlk teklif reddedilmişti, Circle IPO sürecine odaklanmak istiyor.

Ripple, yakın zamanda Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın aldı.

Yeni stablecoin RLUSD ile küresel finans sisteminde daha fazla yer edinmeyi hedefliyor.

Circle Hamlesi: USDC Üzerinden Piyasa Hakimiyeti

Ripple, Circle’ı satın alması halinde piyasa değerine göre en yüksek ikinci stabilcoin olan USDC’nin kontrolünü ele geçirecek.

Circle şu anda IPO sürecine hazırlanıyor ve halka arzdan önce bu birleşmeye temkinli yaklaşıyor. Bloomberg kaynaklarına göre, 20 milyar doları aşan teklif aktif şekilde müzakere ediliyor. Ripple CTO’su David Schwartz, bu gelişme üzerine esprili bir şekilde “6 milyar dolar, ama son teklifimiz bu” yorumunda bulundu.

RLUSD’nin Rolü Büyüyor

Ripple’ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü yeni stablecoin RLUSD, bu satın alma planının temel taşlarından biri olarak görülüyor.

Kurumsal ödemeler ve DeFi alanlarında çift yönlü kullanım sunan RLUSD, Ripple Payments sistemine entegre edildi. RLUSD şu anda 300 milyon doların üzerinde piyasa değerine ulaştı. Ripple, RLUSD’yi özellikle Orta Doğu pazarında yaygınlaştırdı. Şirketin verilerine göre bölgede faaliyet gösteren kurumların %40’ı Ripple altyapısını kullanıyor.

Hidden Road’u Satın Almıştı

Ripple, geçtiğimiz ay Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın aldı. Hidden Road, yıllık 3 trilyon dolarlık işlem hacmine sahip, banka dışı bir prime broker olarak faaliyet gösteriyor.

Ripple, bu satın almayla kripto para sektöründeki ilk küresel çok varlıklı prime broker konumuna ulaştı. Hukukçu John Deaton, bu hamlenin Ripple’ı kurumsal alanda lider oyuncu haline getirebileceğini belirtti.

Yasal Belirsizlik Devam Ediyor

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin halka arz sürecine işaret ederek mevcut 11 milyar dolarlık değerlemenin güncelliğini yitirdiğini söyledi. Ancak Circle’ı satın alma planlarının ilerleyebilmesi için:

Ripple’ın SEC ile olan davasının sonuçlanması.

Net yasal zeminin oluşması gerekiyor.

SEC ile süren dava, Ripple’ın büyüme adımlarında en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Sonuç: Ripple, Dijital Finansın Merkezine Oynuyor

Circle satın alması tamamlanırsa, Ripple aynı anda iki büyük stablecoin olan USDC ve RLUSD’nin kontrolünü elinde bulunduracak.

Bu da Ripple’ı kurumsal ödemeler, stablecoin altyapısı ve küresel takas sistemlerinde merkezi bir oyuncu haline getirebilir.