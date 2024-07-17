Kripto para yatırımcıları Massachusetts Senatosu yarışında Elizabeth Warren karşısında John Deaton’a destek veriyor.

Elizabeth Warren, kripto para karşıtı tutumuyla tanınıyor. John Deaton ise önde gelen kripto para destekçilerinden biri. Bu kapsamda Ripple, kısa bir süre önce Elizabeth Warren’ın rakibi John Deaton’ın kampanyasına 1 milyon dolar bağış yaptı.

🚨SCOOP: @Ripple has donated $1M to the Commonwealth Unity Fund, a new super PAC set up by attorney James Murphy aka @MetaLawMan, to unseat @SenWarren and elect @JohnEDeaton1 as Massachusetts’ next Senator. Murphy donated $50K. More details and story to come. pic.twitter.com/32kadpAkE1 — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) July 15, 2024

Fonlar, 15 Nisan’da 50.000 dolarlık bağış yapan avukat James Murphy tarafından oluşturulan yeni bir süper PAC olan Commonwealth Unity Fund’a aktarılıyor.

Ripple Destekçisi Jonh Deaton, Demokrat Senatör Elizabeth Warren’a meydan okumak üzere Massachusetts’teki ABD Senatosu için GOP adaylığı yarışına resmen girdi. Deaton, 3 Eylül’de yapılması planlanan Cumhuriyetçi önseçiminde yarışan birkaç adaydan biri.

Ripple’ın CEO’su brad Garlinghouse ve kurucu ortağı Chris Larsen, Nisan ayında John Deaton’ın kampanyasına 6.600’er dolarlık bağış yapmıştı. Politico’ya göre, bağışlarını yarısı ön seçimler, diğer yarısı da genel seçimler için olmak üzere ikiye bölündü.

Ripple yöneticilerinin yanı sıra Cardano kurucusu Charles Hoskinson gibi kripto para sektörünün diğer önde gelen isimleri de John Deaton’u destekliyor. Jonh Deaton şimdiye kadar 1,26 milyon dolar bağış topladı.

Ripple yaklaşık 4 yıldır ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’yla (SEC) yasal savaş içerisinde. 2020 yılının Aralık ayında SEC, Ripple’a 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açtı.

2023 yılının Temmuz ayında davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

ABD seçimleri, bir anda kripto para karşıtları ve kripto para destekçileri arasındaki yarışa döndü. Ripple vs SEC davasındaki rolüyle tanınan eski bir deniz piyadesi ve avukat John Deaton, kripto destekçilerine öncülük ediyor.

John Deaton’ın çabaları Ripple’ın XRP satışlarının yatırım sözleşmesi olmadığına dair bir kararın alınmasına yardımcı oldu. Senatör Elizabeth Warren ise kripto karşıtı tarafa liderlik ediyor. Warren, kripto para birimlerini yasaklamaya ve büyümelerini sınırlamaya yönelik çabalarıyla tanınıyor.

Bu süreçte kripto para şirketleri de kripto para yanlısı adaylara destek veriyor. Bu şirketler şu ana kadar yaklaşık 150 milyon dolarlık bağış yaptı. 2023 yılındaki önceki bağışının ardından Ripple bu yılın Mayıs ayında 2024 ABD seçimlerinde kripto yanlısı siyasi adayları destekleyen süper PAC Fairshake’e 25 milyon dolar daha bağış yaptığını duyurdu. Coinbase ve a16z crypto da bu yıl Fairshake’e katkıda bulunuyor.