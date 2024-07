Kripto para yatırımcıları Massachusetts Senatosu yarışında Elizabeth Warren karşısında John Deaton’a destek veriyor.

Elizabeth Warren, kripto para karşıtı tutumuyla tanınıyor. John Deaton ise önde gelen kripto para destekçilerinden biri. Bu kapsamda Ripple, kısa bir süre önce Elizabeth Warren’ın rakibi John Deaton’ın kampanyasına 1 milyon dolar bağış yaptı.

🚨SCOOP: @Ripple has donated $1M to the Commonwealth Unity Fund, a new super PAC set up by attorney James Murphy aka @MetaLawMan, to unseat @SenWarren and elect @JohnEDeaton1 as Massachusetts’ next Senator. Murphy donated $50K.

More details and story to come. pic.twitter.com/32kadpAkE1

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) July 15, 2024