Ripple, mart ayında olması gerekenin yarısı kadar XRP’nin kilidini açtı. Dolaşıma giren XRP’lerin tamamı yeniden kilitledi.

XRP’nin geliştiricisi Ripple, her ayın ilk günü emanet (escrow) cüzdanında bulunan 1 milyar XRP’nin kilidini açıyor. Bu şekilde dolaşıma düzenli olarak XRP girmiş oluyor.

Blockchain şirketi, bu ay epey farklı bir kilit açılım programı izledi.

XRP’ler Yeniden Kilitlendi

Ripple’ın 1 Mart’ta her zaman olduğu gibi 1 milyar XRP’nin kilidini açması bekleniyordu. Ancak Ripple, Bithomp verilerine göre yalnızca 500 milyon XRP’nin kilidini açtı.

Blockchain şirketinin aynı günün akşamı gerçekleştirdiği işlemler ise daha da ilginç. Ripple, art arda gerçekleştirdiği üç işlem ile toplam 800 milyon XRP’yi yeniden emanet cüzdanına gönderdi.

Whale Alert’a göre Ripple, ilk olarak 100 milyon XRP’yi kilitledi. Hemen ardından 200 milyon XRP ve 500 milyon XRP’lik iki kilitleme işlemi daha gerçekleştirildi. Böylece Ripple, bu ay kilidini açtığı XRP’lerin yüzde 160 fazlasını kilitlemiş oldu.

Ripple’ın emanet hesabına neden XRP gönderdiği veya kalan 500 milyon XRP’nin kilidini açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

Şubat Ayında Kilit Açılımı Gecikmişti

Ripple, emanet hesabındaki XRP’lerin kilidini geçtiğimiz ay da gecikmeli olarak açmıştı.

İlk olarak 1 Mart’ta 600 milyon XRP dolaşıma sokulmuş, 400 milyon XRP’lik diğer işlem ise başarısız olmuştu. Ripple, ay sonunda yeni bir işlem gerçekleştirerek 400 milyon XRP’nin kilidini açmıştı.

Mart ayında da benzer bir gecikme yaşanması söz konusu olabilir.