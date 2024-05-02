XRP’deki yükseliş trendi devam ederken Ripple, 800 milyon XRP’yi Escrow cüzdanında kilitledi.

Özet:

Ripple’ın bu hamlesi XRP’nin likiditesi için stratejik bir hamleye işaret ediyor.

Bu gelişme, XRP’nin önümüzdeki günlerdeki performansını etkileyebilir.

Ripple (XRP) son 24 saatte %5,3 oranında değer kazandı.

XRP fiyatı Ripple’dan gelen stratejik hamlenin de etkisiyle son 24 saatte yükselişe geçti. Ripple’ın 800 milyon XRP’yi Escrow cüzdanında kilitleme kararı, son dönemde gerçekleştirilen işlemler ışığında toplulukta tartışmalara yol açtı.

Söz konusu kilitleme işlemi 3 parça halinde gerçekleştirildi. Ripple’ın Escrow cüzdanında her ayın ilk günü 1 milyar XRP’nin kilidini açılıyor. Ripple ekibi, stratejilerine bağlı olarak bu XRP’leri satabiliyor ya da gelecekte kilidi açılmak üzere yeniden kilitleyebiliyor.

Bu anlamda XRP’nin 800 milyon XRP’yi kilitlemesi pek de şaşırtıcı değil. XRP’nin yasal temsilcisi Bill Morgan yaptığı açıklamada Ripple’ın piyasa likiditesini arttırmak için kilidi açılan XRP’leri kullandığını söylemişti. Kilidi açılan token’lerin bir kısmı, Ripple’ın sınır ötesi işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini ve piyasa istikrarını sağlamaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak Escrow cüzdanında yeniden kilitlendi.

XRP arzındaki artış nedeniyle XRP fiyatında kısa vadede yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen Ripple sürdürülebilir büyüme taahhüdüne sadık kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda 800 milyon XRP’nin yeniden kilitlenmesi, Ripple’ın XRP arzını akıllıca yönetmeye olan bağlılığını gösteriyor ve piyasa istikrarını destekliyor.

Ripple’ın bu stratejik hamlesi, 60 milyon XRP’nin bilinmeyen cüzdanlara taşınması da dahil olmak üzere Ripple’da hareketli anların yaşandığı bir dönemde geldi.

Öte yandan 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davası nedeniyle yatırımcılar Ripple’ın bir sonraki hamlesini merakla bekliyor.

Son 24 saatte %5,3 oranında değer kazanan XRP 0,5142 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu süreçte XRP’nin işlem hacmi de %29 oranında artarak 1,4 milyar dolara yükseldi.