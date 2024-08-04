Balina hareketliliklerini takip eden Whale Alert’e göre, Ripple son iki gün içerisinde toplamda 1 milyar XRP’yi escrow hesaplarından serbest bıraktı. Bu gelişme, XRP balinalarının gerçekleştirdiği büyük çaplı transferlerin ortasında geldi.

Ağustos ayının başında Ripple, üç ayrı işlemle toplamda 800 milyon XRP’yi yeniden kilitledi. Bu işlemlerden ilki 200 milyon XRP (yaklaşık 116,3 milyon dolar), ikincisi 500 milyon XRP (yaklaşık 291,2 milyon dolar) ve üçüncüsü 100 milyon XRP (yaklaşık 58,2 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

Bir gün sonra, Ripple aylık escrow serbest bırakmalarının yarısını iki ayrı işlemle gerçekleştirdi: 300 milyon XRP (yaklaşık 178,5 milyon dolar) ve 200 milyon XRP (yaklaşık 119,1 milyon dolar).

Bu işlemlerin ardından Ripple, 3 Ağustos’ta tek bir işlemle emanet cüzdanından 500 milyon XRP daha serbest bıraktı. Bu işlem yaklaşık 281,7 milyon dolar değerindeydi.

Ripple, son yedi yıldır aylık olarak emanet hesaplarından XRP serbest bırakma işlemlerini sürdürüyor. Bu strateji, şirketin piyasada likiditeyi sağlamak ve ödeme işlemlerinde yer alan kurumsal müşterilerini desteklemek için izlediği bir yol haritasının parçası olarak kabul ediliyor. Şirketin soğuk cüzdanlarında hâlâ yaklaşık 4,682 milyar XRP bulunuyor ve bu XRP’ler 24,3 milyar dolar değerinde.

XRP’de Balina Hareketleri

Ripple’ın bu büyük çaplı XRP serbest bırakmalarına ek olarak, Whale Alert son 24 saat içinde başka önemli XRP transferlerini de tespit etti. Whale Alert dört farklı işlemle her biri 20 ile 25 milyon XRP arasında değişen transferler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu işlemlerden üçü, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’den anonim cüzdanlara yapılan transferlerden oluşuyor. Bu işlemler sırasıyla 23,1 milyon XRP (yaklaşık 13,05 milyon dolar), 24,02 milyon XRP (yaklaşık 13,7 milyon dolar) ve 24,1 milyon XRP (yaklaşık 13,4 milyon dolar) değerindeydi.

Son işlem ise anonim bir cüzdandan BitGet borsasına yapılan 20 milyon XRP (yaklaşık 11,7 milyon dolar) transferiydi. Bu balina hareketleri, XRP’nin potansiyel olarak büyük bir yükseliş yaşayabileceğinin işareti olarak değerlendirilebilir.

XRP Fiyatı Düşüşe Geçti

XRP son birkaç gündür ciddi oranda değer kaybetti. CoinGecko verilerine göre şu anda 0,533 dolar seviyesinde işlem gören XRP, son 24 saatte %3,1 ve son bir haftalık süreçte ise %11,8 oranında düşüş yaşadı.