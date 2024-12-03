Ripple, yaklaşık 2,16 milyar dolar değerindeki 800 milyon XRP’yi yeniden kilitleyerek dikkatleri üzerine çekti. XRP araştırmacısı Leonidas tarafından paylaşılan verilere göre bu token’lerin kilidi 1 Aralık 2024 tarihinde açılmıştı.

Bu hamle, Ripple’ın 2017 yılından beri uyguladığı dolaşımdaki XRP arzını kontrol altında tutma stratejisinin bir parçası. Ancak bu yeniden kilitleme işlemi, XRP topluluğunda Ripple’ın arz ve talep üzerindeki etkileri konusunda hararetli tartışmalara yol açtı.

Kilitleme İşlemlerinin Detayları

Ripple, 800 milyon XRP’yi üç farklı işlemle yeniden kilitledi. Kilitlenen token’ların 770 milyon XRP’lik kısmının kilidi 1 Şubat 2028’de ve 30 milyon XRP’lik kısmının kilidi ise 1 Mart 2028’de açılacak. Bu işlem, Ripple’ın dolaşımdaki XRP arzını öngörülebilir bir şekilde yönetme stratejisiyle tamamen uyumlu.

Ripple’ın bu adımı, XRP topluluğunda çeşitli tartışmalara yol açtı. Bir XRP yatırımcısı, bu işlemin piyasadan XRP çekerek bir “arz şoku” yaratabileceğini ve kurumsal yatırımcıların XRP’yi benimsemesini zorlaştırabileceğini savundu. Bazıları ise Ripple’ın kısa bir süre önce dolaşıma sürülen token’ların yeniden kilitlenmesinin XRP’de fiyat artışını tetikleyebileceğini öne sürdü.

Nellaiwala adlı bir topluluk üyesi, Ripple’ın emanet mekanizmasının arz şoku yaratmadığını, sadece XRP’nin dolaşıma giriş hızını kontrol ettiğini savundu. Nellaiwala, Ripple’ın aylık 1 milyar XRP serbest bırakma stratejisini hatırlatarak, genellikle kullanılmayan miktarın yeniden kilitlendiğini belirtti. Bu örnekte, 800 milyon XRP yeniden kilitlenirken, 200 milyon XRP dolaşıma dahil edildi.

Ripple's escrows were established in 2017 with 1bn unlocked per month. They can't change it now. It's like an ATM is always dispensing 1000 every withdrawal even if you only want 200. You have to take it out and put back 800 into ur account every time. — Nellaiwala (@Nellaiwala56010) December 2, 2024

Ripple’ın Escrow Modeli

Ripple’ın 2017 yılında hayata geçirdiği emanet (escrow) modeli, kilitli XRP’lerin dolaşıma sokulması sürecinde şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlamak amacıyla oluşturuldu. Sistem, her ay 1 milyar XRP’nin önceden belirlenmiş bir takvimle serbest bırakılmasını sağlıyor. Kullanılmayan miktar, yeniden kilitlenerek dolaşımdaki arz kademeli olarak düzenleniyor.

Aralık ayında kilitlenen 800 milyon XRP’nin, öncesinde dolaşımda olmadığını da belirtmek gerekiyor. 1 Aralık 2024’te kilidi açılan bu XRP’ler, Ripple’ın kontrol ettiği arz çerçevesinde yeniden yapılandırıldı.

Uzun Vadeli Etki ve Piyasa İstikrarı

Ripple’ın emanet modeli, XRP’nin dolaşımdaki arzını kontrol altına almayı ve uzun vadeli piyasa istikrarını sağlamayı amaçlıyor. Her ne kadar topluluk bu sistemin etkileri üzerine tartışmaya devam etse de, 800 milyon XRP’nin yeniden kilitlenmesi, Ripple’ın arz yönetimi konusundaki istikrarlı yaklaşımını gösteriyor.