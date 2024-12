Ripple, yaklaşık 2,16 milyar dolar değerindeki 800 milyon XRP’yi yeniden kilitleyerek dikkatleri üzerine çekti. XRP araştırmacısı Leonidas tarafından paylaşılan verilere göre bu token’lerin kilidi 1 Aralık 2024 tarihinde açılmıştı.

Bu hamle, Ripple’ın 2017 yılından beri uyguladığı dolaşımdaki XRP arzını kontrol altında tutma stratejisinin bir parçası. Ancak bu yeniden kilitleme işlemi, XRP topluluğunda Ripple’ın arz ve talep üzerindeki etkileri konusunda hararetli tartışmalara yol açtı.

Ripple, 800 milyon XRP’yi üç farklı işlemle yeniden kilitledi. Kilitlenen token’ların 770 milyon XRP’lik kısmının kilidi 1 Şubat 2028’de ve 30 milyon XRP’lik kısmının kilidi ise 1 Mart 2028’de açılacak. Bu işlem, Ripple’ın dolaşımdaki XRP arzını öngörülebilir bir şekilde yönetme stratejisiyle tamamen uyumlu.

Ripple’ın bu adımı, XRP topluluğunda çeşitli tartışmalara yol açtı. Bir XRP yatırımcısı, bu işlemin piyasadan XRP çekerek bir “arz şoku” yaratabileceğini ve kurumsal yatırımcıların XRP’yi benimsemesini zorlaştırabileceğini savundu. Bazıları ise Ripple’ın kısa bir süre önce dolaşıma sürülen token’ların yeniden kilitlenmesinin XRP’de fiyat artışını tetikleyebileceğini öne sürdü.

Nellaiwala adlı bir topluluk üyesi, Ripple’ın emanet mekanizmasının arz şoku yaratmadığını, sadece XRP’nin dolaşıma giriş hızını kontrol ettiğini savundu. Nellaiwala, Ripple’ın aylık 1 milyar XRP serbest bırakma stratejisini hatırlatarak, genellikle kullanılmayan miktarın yeniden kilitlendiğini belirtti. Bu örnekte, 800 milyon XRP yeniden kilitlenirken, 200 milyon XRP dolaşıma dahil edildi.

Ripple's escrows were established in 2017 with 1bn unlocked per month. They can't change it now.

It's like an ATM is always dispensing 1000 every withdrawal even if you only want 200. You have to take it out and put back 800 into ur account every time.

— Nellaiwala (@Nellaiwala56010) December 2, 2024