Ripple kısa bir süre önce 117,6 milyon dolar değerinde 200 milyon XRP’yi transfer etti.

Söz konusu işlem, XRP’nin 0,588 dolar seviyesinde işlem gördüğü 23 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirdi. Yüksek boyutlu işlemleri takip eden Whale Alert‘e göre bu işlemde gönderen adres “rBg2F…fo91m” olarak, alıcı adres “rP4X…Kvx3” olarak belirlendi.

Her ne kadar Whale Alert başlangıçta alıcı adresi “Bilinmeyen Cüzdan” olarak etiketlese de yapılan araştırmalar neticesinde Ripple’ın geçmişte birçok kez bu adresle etkileşime girdiği tespit edildi. Örneğin Ripple, 13 Eylül’de bu adrese 150 milyon XRP transfer etmişti.

Alıcı Cüzdanın Rolü

2023 yılının Ekim ayında aktifleştirilen alıcı cüzdan, Ripple’ın XRP dağıtım stratejisinde kritik bir rol oynuyor. Zincir üstü veriler, Ripple’ın kripto para borsalarına fon aktarmak için sıklıkla söz konusu alıcı cüzdanı kullandığını gösteriyor. Ripple bu ayın başlarında ilgili cüzdandan Meksika merkezli Bitso borsasına 100 milyon XRP, 20 Eylül’de ise 500 milyon XRP transfer etmişti. Şu anda söz konusu alıcı cüzdanda 249 milyon XRP bulunuyor.

Analistler ve uzmanlar, Ripple’ın bu tür yüksek boyutlu XRP transferlerini likidite yönetimi veya kurumsal satışlar için hazırlık olarak gerçekleştirdiğine inanıyor. Bu denli yüksek boyutlu transferlere rağmen XRP fiyatında ise kayda değer herhangi bir değişim gerçekleşmedi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte -%0,2 oranında değer kaybeden XRP 0,5867 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, XRP’nin 0,6 dolar direncini aşması halinde yeni bir ralliye başlayabileceğine inanıyor. XRP geride bıraktığımız hafta 0,6075 dolarla Ağustos ayının sonundan bu yana kaydettiği en yüksek seviyeye ulaşmıştı.