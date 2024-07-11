Whale Alert’e göre Ripple, 64,29 milyon dolar değerinde 150 milyon XRP’yi “rP4X2hTa7A……Kxv3” olarak tanımlanan anonim bir cüzdana gönderdi.

Spekülasyonlar ve Hukuki Süreç

Bu işlem, XRP topluluğunda merak uyandırdı. SEC, federal menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla Ripple’dan yaklaşık 102,6 milyon dolar ceza talep ederken, Ripple 10 milyon doların daha uygun bir uzlaşma miktarı olduğunu savunuyor.

Her iki taraf da argümanlarını Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres’e sundu. Hukuk uzmanları, Fred Rispoli gibi isimler, davanın kararının 13 veya 31 Temmuz’da açıklanmasını bekliyor.

Ripple’ın Transferleri ve Kilitleme Uygulamaları

Ripple’ın bu transferinin, önceden belirlenmiş bir uygulamanın parçası olduğunu belirtmek önemlidir. Ripple her ay emanet. cüzdanlarındaki belirli bir miktar XRP’yi dolaşıma sokuyor. Her ay olduğu gibi Temmuz ayında da 1 milyar XRP’nin kilidi açıldı.

Bu miktarın 200 milyonu ayrıldı ve kalan 800 milyonu yeniden emanet hesaplarına kilitlendi. Söz konusu anonim adres geçmişte de Ripple’ın aylık satışlarında kullanıldı. Söz konusu cüzdana geride bıraktığımız Haziran ayında 400 milyon XRP gönderilmişti.

Diğer Büyük Transferler ve Piyasa Tepkileri

Ripple’ın dışında iki büyük balina da devasa XRP transferleri gerçekleştirdi.

Önde gelen kripto borsası Binance, iki ayrı işlemde bilinmeyen cüzdanlara toplam 352,1 milyon XRP transfer etti. İlk işlemde 300 milyon XRP, ardından 52,1 milyon XRP transfer edildi. Öte yandan Whale Alert, Bitstamp borsasından bilinmeyen bir hedefe 35,35 milyon XRP transfer edildiğini bildirdi.

Bu transferlerin gerçekleştiği sırada XRP 0,44 dolar seviyesinde işlem görüyordu. XRP son 24 saatte yaklaşık %1,5 oranında değer kazandı.