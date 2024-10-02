San Fransisco merkezli blockchain şirketi Ripple, her ay yaptığı gibi 1 milyar XRP’nin kilidini açtı. Üç ayrı işlemde Ripple’ın emanet cüzdanlarından 621,78 milyon dolar değerinde XRP serbest bırakıldı.

Kilit Açılımının Detayları

Whale Alert verilerine göre ilk işlem Türkiye saatiyle 05:53’te gerçekleştirildi ve yaklaşık 310,64 milyon dolar değerinde 500 milyon XRP dolaşıma sokuldu. 400 milyon XRP‘nin serbest bırakıldığı ikinci işlem 05:59’da ve 100 milyon XRP‘nin serbest bırakıldığı üçüncü işlem 06:00’da gerçekleştirildi.

Ripple her ay başında planlı olarak 1 milyar XRP’nin kilidini açıyor. İşlemler Ripple’ın emanet cüzdanı OffEscrowerOfDai adlı blockchain hesabı üzerinden gerçekleştirildi.

800 Milyon XRP Yeniden Emanet Cüzdanında Kilitlendi

Ripple her ay serbest bıraktığı token’ların %20’sini tutup %80’ini yeniden emanet cüzdanında kilitledi. Bu kapsamda 800 milyon XRP şirketin emanet cüzdanına gönderildi.

Geçtiğimiz ayın Eylül kilit açma işleminde de Ripple, 1 milyar XRP serbest bırakmış ve bunun ardından 800 milyonunu yeniden emanet cüzdanına aktarmıştı. Ripple, geriye kalan 200 milyon XRP’yi ise operasyonel veya iş geliştirme faaliyetlerinde kullanıldığı tahmin ediliyor.

XRP Fiyatı Düşüşe Geçti

Her ne kadar Ripple’ın XRP kilit açılımı her ay gerçekleşen rutin bir gelişme olsa da XRP fiyatı 24 saat içerisinde %6,8’lik düşüş yaşadı. XRP böylelikle son bir haftada kaydettiği yükselişlerin tamamını sildi.

XRP’de yaşanan düşüşün en önemli nedeninin token kilit açılımı değil, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler olduğu tahmin ediliyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce Bitwise’ın 30 Eylül’de XRP ETF’i için başvuruda bulunduğunu bildirdik. Bitwise Asset Management’ın Delaware eyaletinde CSC Delaware Trust Company aracılığıyla yaptığı başvuruya rağmen XRP fiyatı bu gelişmeye pek fazla tepki vermedi.