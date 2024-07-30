Ripple her ay düzenli olarak bir milyar XRP’nin kilidini açıyor. Bu uygulama, şirketin sahip olduğu XRP’leri şeffaf bir şekilde piyasaya sunma stratejisinin bir parçası.

Özet:

Ripple, Ağustos ayında bir milyar XRP kilidini açacak, bu durum arzı artırarak fiyatı etkileyebilir.

Analistler, XRP için önemli bir yükseliş trendi öngörüyor ve büyük bir çıkış bekliyor.

XRP’de Kilit Açılımı Ne Zaman?

Ripple, her ay düzenli olarak yaptığı gibi, Ağustos ayında da bir milyar XRP kilidini açacak. Bu uygulama, şirketin sahip olduğu XRP’leri şeffaf bir şekilde piyasaya sürme stratejisinin bir parçası. 2017 yılında başlatılan bu uygulama kapsamında 55 milyon XRP, Ripple’ın emanet cüzdanlarında kilitlenmişti.

XRP’nin Ağustos ayında gerçekleştireceği 1 milyar XRP’lik kilit açılımın değeri yaklaşık 600 milyon dolar. Bu kilit açılımıyla birlikte XRP’nin dolaşımdaki arzı da artacak. Ancak kilit açılımı her ay düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor ve bu nedenle de öngörülebilir. Dolayısıyla yatırımcı duyarlılığının bu kilit açılımdan olumsuz etkilenmesi beklenmiyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen token kilit açılımı sonrasında XRP’nin fiyatı nispeten sabit kalmıştı.

Önümüzdeki günlerde büyük miktarda kilit açılımı gerçekleştirecek tek proje Ripple değil. Wormhole 3 Ağustos’ta 600 milyon token (yaklaşık 170 milyon dolar), Optimism 31 Temmuz’da 16,54 milyon token (yaklaşık 30 milyon dolar değerinde) dolaşıma sokacak.

Daha fazlası için CryptoPotato olarak “Ağustos Ayında Gerçekleştirilecek Kilit Açılımları” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

XRP Fiyat Tahminleri

Kripto para topluluğunda birçok analist XRP’nin kısa vadede devasa yükselişler yaşayacağını öngörüyor. Analist Mikybull Crypto, XRP’nin günlük grafiğinde bir “boğa flaması devam modeli” oluşturduğunu öne sürdü:

Yükseliş büyük olacak. Bu formasyon nadiren başarısız olur.

Temmuz ayı başında 0,40 doların altında olan XRP fiyatı, iki hafta içerisinde 0,63 doların üzerine çıktı. Sonraki günlerde XRP’deki yüksek fiyat dalgalanmaları devam etti. Birkaç gündür XRP 0,60 dolar bandında konsolide oluyor.

Analist Crypto Tony de XRP’nin 0,56-0,65 dolar destek aralığında sıkıştığını ve bu bölgede kırılım gelmesi halinde alım yapacağını söyledi.