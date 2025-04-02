Ripple, her ay gerçekleştirdiği büyük ölçekli XRP transferlerini bu ay da sürdürdü ve toplamda 1 milyar token’i farklı cüzdanlara aktardı. Ancak bu ayın işlemleri, beklenen emanet (escrow) serbest bırakma işleminin gerçekleşmemesiyle dikkat çekiyor. Bu durum, önceki aylardaki tipik takvimden bir sapma anlamına geliyor.

Emanet Serbest Bırakılmadı: Ancak Balina Hareketleri Sürüyor

Ripple’ın genellikle ay başında 1 milyar XRP’yi piyasaya süren kilit açma sistemi, Nisan ayında henüz aktif olmadı. Bu alışılmışın dışındaki durum, son aylarda görülen benzer gecikmeleri akla getirerek kripto para topluluğunda soru işaretleri yarattı.

Buna rağmen, Ripple yüksek hacimli transferlerine devam etti. Blockchain izleme platformu Whale Alert’e göre şirket, sabah saatlerinde 500 milyon XRP’yi farklı cüzdanlara dağıtarak hareketliliği sürdürdü.

Ripple’ın 1 Milyar XRP Transferi Nasıl Gerçekleşti?

İlk büyük işlemde, 300 milyon XRP (yaklaşık 629 milyon dolar) Ripple (26) cüzdanından “rBg…91m” adresine Türkiye saatiyle 06:06 gönderildi. Üç dakika sonra, 200 milyon XRP (yaklaşık 420 milyon dolar) “rKD…2op” adlı başka bir Ripple bağlantılı cüzdana aktarıldı.

Whale Alert bu transferleri belgeledi ancak kısa süre sonra yapılan ikinci büyük hareketi algılayamadı. Ripple (27) adlı başka bir Ripple bağlantılı cüzdan, ek transferler gerçekleştirerek toplam transfer miktarını 1 milyar XRP’ye çıkardı.

06:28 TSİ: 170 milyon XRP (357 milyon dolar) daha önce 200 milyon XRP alan “rKD…2op” cüzdanına aktarıldı.

06:31 TSİ: 330 milyon XRP (693 milyon dolar) “rDd…eCK” adlı Ripple bağlantılı yeni bir cüzdana gönderildi. Bu cüzdan en son 1 Mart’ta işlem yapmıştı.

Ripple, 700 Milyon XRP’yi Tekrar Emanete Koydu

Bu dev transferlerin ardından XRP’lerin önemli bir bölümü tekrar emanet hesaplarına kilitlendi.

“rKD…2op” cüzdanına gelen toplam 370 milyon XRP, Türkiye saatiyle 06:33 UTC’de tekrar emanet edildi.

“rDd…eCK” cüzdanına aktarılan 330 milyon XRP, üç dakika sonra aynı şekilde kilitlendi.

Böylece toplam 700 milyon XRP tekrar emanet edilirken, “rBg…91m” cüzdanında 300 milyon XRP kaldı. Şu anki bakiyesi 400 milyon XRP olan bu cüzdanın, Ripple’ın operasyonel harcamaları veya likidite yönetimi için kullanılabileceği düşünülüyor.

Alışılmadık Emanet Gecikmesinin Nedeni Ne?

Ripple’ın XRP kilit açılımlarını gerçekleştirdiği emanet mekanizması otomatik olarak çalıştığından, Nisan ayında henüz gerçekleşmeyen serbest bırakma işlemi sistemdeki bir gecikmeye bağlanabilir. Standart prosedürde 1 milyar XRP’nin serbest bırakılması ve 700 milyon XRP’nin tekrar emanet edilmesi beklenirken, gecikme bu sürecin daha sonra gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Ripple’ın bu fon hareketleri sürerken piyasa da gelişmeleri yakından takip ediyor. Son işlemlerin ardından XRP fiyatı %1,87 düşüşle 2,09 dolar seviyesine geriledi.