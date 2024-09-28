Kripto para piyasasının son günlerde yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Ripple’ın XRP’si de 0,60 dolarlık kritik direnç seviyesini geçti.

XRP için önümüzdeki haftanın oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Analistler yükseliş beklentisi içerisinde olsa da SEC’in Ripple davasındaki kararı temyize götürebileceğine dair spekülasyonlar, bu beklentiyi yerle bir edebilir.

Bitcoin, kısa bir süre önce 66.000 doların üzerine çıktı ve 28 Eylül itibarıyla 65.500 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu yükseliş, kripto para piyasasında güçlü bir boğa koşusunu tetiklerken, bir süredir 0,58 dolar seviyesinde konsolide olan XRP’nin de 0,60 dolarlık kritik direnci kırmasını sağladı.

Eylül ayının ilk yarısında 0,51 doların altına kadar gerileyen XRP, ardından toparlanarak 0,60 dolar seviyesinin hemen altında konsolide oldu. Son 24 saat içinde yaklaşık %5’lik bir değer artışı yaşayan XRP, bu direnci aşarak 0,622 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Bu yükselişle birlikte, XRP’de süpertrend indikatörü Eylül ayında ilk kez olumlu bir sinyal verdi. Aynı zamanda pozitif yön göstergesi (+Di), boğaların piyasada kontrolü ele aldığını gösteriyor. Bununla birlikte XRP’nin işlem hacmi dar bir aralıkta sıkışmış durumda, bu da hacimdeki hareketlerin henüz yeterli ivmeyi kazanmadığını işaret ediyor.

XRP Yükselişe Geçecek mi? Analistler ve uzmanlar XRP’nin önümüzdeki haftalarda önemli fırsatlar sunabileceğine inanıyor. Özellikle Grayscale’ın kısa süre önce XRP Trust fonunu başlatması, XRP ETF’ine dair beklentileri arttırdı. Grayscale’ın bu fonunu gelecekte XRP ETF’ine dönüştürebileceği iddia ediliyor. Öte yandan Ripple ile SEC arasındaki davada temyiz sürecinin de sonuna yaklaşılıyor. Tarafların temyiz başvurusunda bulunmaları için belirlenen son tarih olan 7 Ekim yaklaşıyor. SEC’in bu tarihe kadar temyiz başvurusunda bulunmaması halinde XRP’de yükseliş trendi daha da güçlenebilir. Zira SEC’in Yargıç Analisa Torres’in 2023 yılının Temmuz ayında verdiği kararı temyize götüreceğine dair söylentiler XRP fiyatı üzerinde belirsizlik ve baskı yaratıyor. Olası bir temyiz başvurusu halinde XRP fiyatında sert düşüşler yaşanabilir. SEC’in kararı temyize götürmemesi halinde XRP’de güçlü yükselişler yaşanabileceği öngörülüyor.