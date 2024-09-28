Kripto para piyasasının son günlerde yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Ripple’ın XRP’si de 0,60 dolarlık kritik direnç seviyesini geçti.
XRP için önümüzdeki haftanın oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Analistler yükseliş beklentisi içerisinde olsa da SEC’in Ripple davasındaki kararı temyize götürebileceğine dair spekülasyonlar, bu beklentiyi yerle bir edebilir.
Bitcoin, kısa bir süre önce 66.000 doların üzerine çıktı ve 28 Eylül itibarıyla 65.500 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu yükseliş, kripto para piyasasında güçlü bir boğa koşusunu tetiklerken, bir süredir 0,58 dolar seviyesinde konsolide olan XRP’nin de 0,60 dolarlık kritik direnci kırmasını sağladı.
Eylül ayının ilk yarısında 0,51 doların altına kadar gerileyen XRP, ardından toparlanarak 0,60 dolar seviyesinin hemen altında konsolide oldu. Son 24 saat içinde yaklaşık %5’lik bir değer artışı yaşayan XRP, bu direnci aşarak 0,622 dolar seviyelerine kadar yükseldi.
Bu yükselişle birlikte, XRP’de süpertrend indikatörü Eylül ayında ilk kez olumlu bir sinyal verdi. Aynı zamanda pozitif yön göstergesi (+Di), boğaların piyasada kontrolü ele aldığını gösteriyor. Bununla birlikte XRP’nin işlem hacmi dar bir aralıkta sıkışmış durumda, bu da hacimdeki hareketlerin henüz yeterli ivmeyi kazanmadığını işaret ediyor.