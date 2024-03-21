Ribbon Finance üzerinde geliştirilen Aevo, geçtiğimiz günlerde düzenlediği airdrop kampanyasıyla kendi kripto parasını piyasaya sürdü. Aevo, RBN ile bire bir oranda dönüşüm imkanı sunacak.

Aevo airdrop ile birlikte, Ribbon Finance de gündeme geldi. Peki Ribbon Finance nedir? Platformda hangi özellikler bulunuyor? RBN nedir? Nasıl satın alınır?

Soruları bu yazıda yanıtladık.

Ribbon Finance Nedir?

Ribbon Finance bir DeFi, yani merkeziyetsiz finans platformudur. Yapılandırılmış türden çok sayıda ürüne ev sahipliği yapan Ribbon Finance, özellikle otomatikleştirilmiş kasalarıyla ve devamlı getiri sağlamaya odaklı yatırım stratejileriyle biliniyor.

Ribbon Finance, eski Coinbase çalışanları Julian Koh ve Ken Chan tarafından geliştirildi. Mainnet 2021 başlarında kullanıma açıldı.

DeFi protokolü ilk olarak Ethereum üzerinde kullanıma açıldı. İlerleyen dönemde Avalanche, Solana ve BSC gibi diğer popüler blockchain ağlarında da faaliyete başladı. Likiditenin büyük kısmı hala Ethereum blockchain’inde bulunuyor.

Ribbon, DeFi alanında yapılandırılmış opsiyon ürünleri sunan ilk protokoldür. Ürünler genellikle yüksek riskli ve yüksek getirili değil, düşük riskli fakat sürekli pasif gelir sağlayan ürünlerdir.

Ribbon Finance ekosisteminin öne çıkan ürün ve özelliklerine göz atalım.

Theta Vault

Bir DeFi opsiyon kasası (DOV) olan Theta Vault, üst düzey opsiyon alım satım stratejilerini otomatik olarak uygulamaya olanak sağlıyor. Theta, bunun için akıllı sözleşmeleri kullanıyor.

Opyn protokolünde geliştirilen Theta Vault, Ağutos 2021’de kullanıma açıldı. Theta, opsiyon yatırımını tek bir tık ile yapılacak kadar kolaylaştırıyor.

Kullanıcıların tek yapması gereken, kasaya kripto para stake etmek. Theta, belirlenen opsiyon stratejileri doğrultusunda işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriyor.

Theta, düşük riskli fakat devamlı gelir sağlayan stratejiler kullanıyor. Dolayısıyla riski sevmeyen yatırımcılara hitap ediyor.

Ribbon Earn

Ribbon Earn, faiz getirisi sağlayan çok sayıda kasadan oluşan bir ürün grubudur. Kredi ve opsiyonları birlikte kullanan bu kasalar, riski seven yatırımcılara hitap ediyor.

Mart 2024 itibarıyla USDC ve ETH olmak üzere iki aktif kasa bulunuyor.

Treasury Vault

Theta Vault fikrini merkeziyetsiz otonom organizasyonlara (DAO) uyguluyor. Ribbon Finance üzerindeki DAO’lar, kendi protokollerini yönetirken pasif gelir elde edebiliyorlar.

Herkese açık olmayan bu kasa türü, varlık stake ederek yönetişime katılanlara, stake ettikleri varlıklardan faiz kazanma imkanı sunuyor.

Aevo

Aevo, Ribbon Finance üzerinde geliştirilmiş, emir defteri tabanlı bir opsiyon piyasasıdır. Borsa, Mart 2024’te kendi kripto parası AEVO’yu piyasaya sürdü.

Ribbon Lend

Ribbon Lend bir kurumsal kredi platformudur. Teminatsız kredi almaya olanak sağlar.

Platformda yalnızca beyaz listeye alınmış kuruluşların kredi havuzu oluşturmalarına izin veriyor. Bireysel kullanıcılar varlıklarını bu havuza borç alınmak üzere verebiliyor. Karşılığında faiz kazanıyorlar.

RBN Nedir?

RBN, Ribbon Finance’in ERC-20 standardıyla geliştirilmiş yönetişim token’ıdır. Mayıs 2021’de piyasaya sürülmüştür.

Ribbon Finance yönetişimine katılmak isteyenler, Treasury Vault’a RBN stake ederek değişiklik tekliflerinde oy hakkına sahip oluyorlar. Bunun karşılığında yine RBN ile ödüllendiriliyorlar.

RBN, serbest piyasada da işlem görüyor ve bir yatırım aracı olarak kullanılabiliyor.

RBN Nasıl Satın Alınır?

RBN; Gate, Uniswap, Coinbase, Bitget, Crypto.com, MEXC ve Bitmart gibi çok sayıda merkezi ve merkeziyetsiz borsada listeleniyor. Bu borsalarda listelenen çeşitli pariteler yoluyla RBN satın almak mümkün.