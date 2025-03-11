Yatırım yönetim şirketleri Rex Shares ve Osprey Funds, Ethereum’un Layer 2 ağına ait Movement (MOVE) token’ı baz alınarak oluşturulacak bir Borsa Yatırım Fonu (ETF) için başvuruda bulundu.

Başvuru, yeni merkeziyetsizleştirilen blockchain ağı için yapılan ilk ETF başvurusu olma özelliğini taşıyor. Movement, ana ağının beta sürümünü yakında piyasaya süreceğini duyurdu.

Pazartesi günü sunulan rapora göre, fonun yüzde 80’i, MOVE token’larına veya ilgili türev ürünlere yatırılacak ve fon, REX-Osprey MOVE Yan Kuruluşu aracılığıyla yönetilecek. Ancak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onayı olmadan bu fonun işlem görmesi mümkün değil.

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Movement’ın kurucu ortaklarından Rushi Manche, ETF başvurusunun şirket için önemli bir adım olduğunu belirtti. Manche, “ETF’lerin yalnızca köklü kripto paralarla sınırlı olmasının dışına çıkmak, kurumsal sermayenin yeni nesil blockchain inovasyonlarını desteklemesine kapı aralayacak.” dedi.

Altcoin ETF Başvurularında Artış Görülüyor

Son dönemde XRP, SOL ve HEDERA gibi altcoin’ler için yapılan ETF başvuruları, kurumsal yatırımcı ilgisinin arttığını ve dijital varlıkların daha geniş çapta benimsenmeye başladığını gösteriyor. Rex Shares ve Osprey Funds, daha önce BONK, DOGE ve TRUMP temalı memecoin’leri takip eden fonlar için de başvuruda bulunmuştu.

Movement ETF başvurusu, düzenleyici süreçlerden geçtikten sonra onaylanıp onaylanmayacağı netleşecek. Uzmanlara göre, bu başvuru gelecekteki dijital varlık ETF’leri için bir emsal oluşturabilir.