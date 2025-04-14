Kripto piyasası, 14 Nisan-21 Nisan haftasında toplam 906 milyon dolarlık token kilit açılımına hazırlanıyor.

Bu süreçte öne çıkan proje ise, Official Trump memecoin’i TRUMP, tek başına 334 milyon dolarlık kilit açılımıyla dikkat çekiyor. Bu, token arzının %20’sine denk geliyor.

1. TRUMP Memecoin’de Dev Kilit Açılımı

Tokenomist verilerine göre, 18 Nisan’da 40 milyon adet TRUMP token serbest kalacak. Bu, hem dolar bazında hem de arz yüzdesi bakımından haftanın en büyük kilit açılımı olacak. Aynı zamanda MELANIA token da bu hafta 26,25 milyon adet (12,25 milyon dolar) açılacak. Bu da toplam arzın %7,78’i.

2. Diğer Büyük Kilit Açılımları

FTN: 20 milyon token, 80,8 milyon dolar (%2,33)

CONX: 4,33 milyon token, 77,07 milyon dolar (%7,45)

QAI: 565.690 token, 49,53 milyon dolar (%12,7)

ZKJ: 15,53 milyon token, 35,25 milyon dolar (%5,6)

ARB: 92,65 milyon token, 28,22 milyon dolar (%2,3)

DRB: 1,14 milyar token, 25,99 milyon dolar (%63,24)

UXLINK: 37,5 milyon token, 18,48 milyon dolar (%5,54)

STRK: 127 milyon token, 16,11 milyon dolar (%8,54)

OMNI: 8,21 milyon token, 15,18 milyon dolar (%78,91), haftanın en yüksek oranlı açılımı

Ayrıca:

IMX: 24,52 milyon token, (yaklaşık 10,15 milyon dolar)

SEI: 55,56 milyon token, (yaklaşık 9,63 milyon dolar)

APE: 15,6 milyon token, (yaklaşık 6,67 milyon dolar)

XCN: 296,38 milyon token, (yaklaşık 5,61 milyon dolar)

3. Solana Lineer Kilit Açılımlarında Lider

Lineer kilit açılımlar, token’ların zaman içinde kademeli olarak açılması anlamına gelir. Bu hafta, Solana (SOL) 465.770 token, 60,95 milyon dolar ile lineer açılımlarda lider. Onu şu projeler takip ediyor:

Worldcoin (WLD): 37,23 milyon token, yaklaşık 27,91 milyon dolar (%3,02)

Celestia (TIA): 6,96 milyon token, yaklaşık 17,12 milyon dolar

Dogecoin (DOGE): 96,52 milyon token, yaklaşık 15,92 milyon dolar (%0,06)

Diğer lineer açılımlar:

TAO: 12,17 milyon dolar

Avalanche: 13,92 milyon dolar

Polkadot: 8,52 milyon dolar

Toplam lineer açılım değeri: 181 milyon dolar

Not: Lineer açılımlar, “cliff” tarzı ani açılımlara göre daha az satış baskısı yaratır.

4. Dikkat Çeken Diğer Projeler

DRB: 1,14 milyar token, %63,24’lük arz açılımıyla ikinci en büyük açılım

OMNI: %78,91’lik arz açılımıyla en yüksek oransal kilit çözülmesi

STRK: 127 milyon token (16,11 milyon dolar), sonraki açılımda 163 milyon STRK daha gelecek

KPN (KonnektVPN): %39 açılım ilerlemesi, 27 milyon token sırada

Turbos Finance: %35,10 ilerleme, 106,46 milyon token yolda

SEI: %48,82 ilerleme, 224,86 milyon token beklemede

Sonuç

Bu hafta gerçekleşecek 906 milyon dolarlık token unlock dalgası, özellikle TRUMP, DRB, OMNI gibi projelerde ciddi satış baskısı yaratabilir.

Kurumsal yatırımcılar ve erken dönem katılımcıların ellerindeki tokenları dolaşıma sokmasıyla, fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalar beklenebilir.

Özellikle TRUMP token, hem medya ilgisi hem de büyük arz açılımı nedeniyle haftanın en riskli ve en çok konuşulacak projelerinden biri olabilir.