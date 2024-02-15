Fiyat rekoru kırmak üzere olan beş kripto para birimini sizler için derledik.

Kripto para sektörü, 2024 başından beri ciddi bir yükseliş trendi yakaladı. Piyasanın toplam değeri, uzun süredir ilk kez 2 trilyon doları aştı.

Sektördeki çoğu uzman ve analist, özellikle yaklaşan Bitcoin halving nedeniyle gelecek günlerin çok daha iyi geçeceğini düşünüyor.

Bu doğrultuda fiyat rekoru kırmaya en yakın olan 5 kripto para birimini inceledik.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin olağanüstü bir yıl yaşıyor. Fiyatı 52 bin doları geçen kripto para, yalnızca geçtiğimiz haftada yüzde 17 yükseldi.

BTC, son 30 günde yüzde 22 değer kazandı. Kripto paranın yıl başından beri kaydettiği değer artışı ise yüzde 136 ölçülüyor. Güncel rallinin ardında birçok sebep var. İlk olarak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF) onayladı. Komisyon, ETF’leri yıllardır onay için bekletiyordu.

Bu yılın Bitcoin için başka bir önemi daha var. Nisan ayında gerçekleşecek halving, blok ödüllerini yarı yarıya azaltacak. Böylece enflasyon oranı ve madencilerin satabileceği Bitcoin arzı da yarılanacak. Halving geçmişte her zaman boğa piyasalarının tetikleyicisi oldu.

Bu iki sebep, Bitcoin’in son günlerde neden bu denli sert yükseldiğini açıklıyor olabilir.

CoinGoLive verilerine göre, Bitcoin’in rekor fiyat seviyesine erişmesi için yüzde 32 daha yükselmesi gerek.

Bittensor (TAO)

Zirve fiyat seviyesine çok yakın olan TAO, bu seviyenin yalnızca yüzde 2 altından işlem görüyor.

TAO’nun kullanıldığı protokol olan Bittensor, makine öğrenimi platformlarının gelişim sürecini iyileştirmeye odaklanıyor. Ana hedefi bu süreci merkeziyetsizleştirmek ve makine öğrenimi uygulamaları için bir P2P pazarı yaratmak.

Rekor fiyat seviyesinden yalnızca yüzde 1,23 uzakta seyreden TAO, 622 dolardan işlem görüyor.

Stacks (STX)

Sırada Bitcoin layer-2 (katman 2) protokolü Stacks var. Protokolün kripto parası STX, 2,59 dolardan işlem görüyor.

Kripto para, şimdiye kadar en yüksek 3,39 doları gördü. Güncel kur ise bu seviyeden yaklaşık yüzde 25 uzakta.

STX, son aylarda güçlü bir performans ortaya koydu. Arkasında ise hareketlenen Bitcoin ağı var. Bitcoin ağındaki faaliyet düzeyi, özellikle Taproot gibi güncellemeler sonrası önemli ölçüde arttı.

Optimism (OP)

Optimism bir Ethereum layer-2 çözümüdür, OP ise kripto parasıdır. Rekor fiyat seviyesi 4,23 dolar olan OP, mevcut durumda 3,91 dolardan, yani rekor seviyeden yüzde 8 kadar uzakta işlem görüyor.

ETH, 2024’te göz kamaştırıcı bir performans gösterdi, genel ekosistem de iyi durumda. Restaking faaliyetleri, ayrıca spot ETH borsa yatırım fonunun onay alma ihtimali, ekosistemi güçlü tutuyor.

Kaspa (KAS)

Kaspa, iş ispatını blockDAG mimarisiyle birleştiren bir ağ. DAG ise Directed Acyclic Graph, yani “yönlendirilmiş çevrimsiz çizge”nin kısaltması. DAG’ı fazla detaya girmeden açıklamak gerekirse, blok işleme sürecini minimum doğrulama süresi uygulayarak hızlandırmayı amaçlıyor.

Ağın kripto parası KAS, mevcut durumda rekor fiyat seviyesinin yüzde 8,8 altında, 0,14 dolarda seyrediyor. KAS’ın 19 Kasım 2023’te ulaştığı zirve fiyat ise 0,15 doların biraz üzerinde.