Alman polisi el koyduğu rekor miktardaki BTC’leri ne yapacağını henüz bilmiyor.

Alman polisi bu ayın başlarında tarihteki en büyük BTC el koyma işlemlerinden birini gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetleri 10 yıldan uzun bir süre önce gerçekleştirilen bir telif hakkı ihlali nedeniyle iki yaşlı adama ait yaklaşık 50.000 BTC’ye el koydu.

Güncel fiyatlardan 2,1 milyar dolar değerinde olan bu el koyma işlemi, Alman yetkililer için tarihteki en büyük kripto para el koyma işlemi olarak kayıtlara geçti. Bu işlem aynı zamanda tüm dünyadaki en büyük el koyma işlemlerinden bir tanesi.

Tarihteki En Büyük BTC Korsanlığı Operasyonu

Salı günü yapılan açıklamaya göre operasyon, Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA), FBI ve Münih merkezli bir adli bilişim şirketinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Telif haklarını ihlal eden ve kara para aklayan zanlılar, suçun açığa çıkmasının ardından elde ettikleri fonları gönüllü bir şekilde Federal Kriminal Polis Dairesi’ne (BKA) teslim etti. Zanlılar arasında 2013 yılının sonuna kadar büyük bir Alman şirketini yöneten 40 yaşındaki bir Alman vatandaşı ve 37 yaşındaki Polonya vatandaşı yer alıyor.

Zanlılar telif hakkı ihlali karşılığında elde ettikleri yasadışı gelirle BTC satın aldıklarını açıkladı. Güvenlik güçleri soruşturma tamamlanana kadar daha fazla açıklama yapılmayacağını bildirdi. Bununla birlikte el konulan BTC’lerin akibeti ise belirsizliğini koruyor.

2013 yılının Mayıs ayında Bitcoin (BTC) 100 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Dolayısıyla el konulan 50.000 BTC o dönemde 5 milyon dolar değerindeydi. 10 yılı aşkın süre içerisinde 50.000 BTC’nin değeri 400 kattan fazla arttı.

Tarihteki En Büyük Bitcoin El Koyma Vakaları

Bitcoin (BTC), yaklaşık 15 yıllık tarihinde muazzam bir yükseliş yaşadı. Bu nedenle 2013 yılında satın alınan 50.000 BTC’nin değeri şu anda 2,1 milyar dolar değerinde.

Tarihteki en büyük BTC el koymalarından biri de ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından karanlık ağ pazar yeri Silk Road operasyonunda gerçekleştirildi. FBI tarafından çökertilen Silk Road’a ait 50.000 BTC’ye el konuldu. Ele geçirildiği dönemde bu BTC’lerin değeri 3,36 milyar dolar seviyesindeydi.

ABD Hükümeti, Silk Road operasyonunda ele geçirilen BTC’leri parça parça Coinbase borsasına transfer ederek sattı. Geride bıraktığımız yıl da Silk Road’la ilişkili 2.900 BTC’ye el konuldu. Bu BTC’lerin de yine parça parça Coinbase borsasına gönderilerek satılacağı tahmin ediliyor.

ABD Hükümeti 2016 yılında Bitfinex borsasından çalınan 120.000 BTC’yi de ele geçirmeyi başardı. Çalınan bu BTC’ler 2016 yılında 74 milyon dolar değerindeydi ancak yıllar içerisinde Bitcoin’de yaşanan yükselişlerle birlikte değeri el konulan varlıkların değeri 4,6 milyar dolara yükseldi.