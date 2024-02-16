Türk teknoloji şirketi Reeder Teknoloji, kısa bir süre önce kendi kripto para birimini çıkaracağını duyurdu.

Reeder Teknoloji tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “Reecoin” adlı bir kripto para çıkarılacağı duyuruldu.

Reeder Teknoloji kripto para birimi için bir ICO düzenleyecek. Yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz blockchain (blok zinciri) teknolojisinde global ölçekte yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm dünya ile eş anlı olarak ülkemizde de söz konusu teknolojinin yaygınlaşmasına istinaden blockchain teknolojilerinin, üretim ve satışını yapmakta olduğumuz ürünlerin pazarlama ve satış programlarında kullanılması amacıyla, Şirket’imizin iştiraki olan Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından “Reecoin” ismiyle ICO (Initial Coin Offering/ Dijital Varlık İlk Halka Arzı) yapma kararı alınmış ve bu amaçla Şirket’imizin iştiraki olan Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Bitexen Teknoloji AŞ ve Exenpay Teknoloji AŞ arasında bugün (14.02.2024) tarihli sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu dijital varlık ilk halka arzının 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olup ihraca ilişkin White Paper (tanıtım belgesi) dokümanı http://reecoin.io internet sitesinde yayınlanacaktır. Konuya dönük gelişmeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.

Reeder Teknoloji Nedir?

Borsa İstanbul’da REEDR sembolüyle işlem gören Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye merkezli bir akıllı telefon üreticisidir. Reeder özellikle tablet modelleri ve e-kitap okuyucuları üzerine yoğunlaşmıştır.

2010 yılında Sezen Sungur Saral ve Murat Sungur tarafından kurulan Reeder Teknoloji’nin CEO’luk görevini Sezen Sungur Saral ve CTO’luk görevini ise Murat Sungur yürütüyor.

Reeder Teknoloji’nin fabrikası Samsun’da bulunuyor. söz konusu fabrikada tablet, akıllı telefon, e-kitap okuyucu ve aksesuar üretimi gerçekleştiriliyor.

Reeder Teknoloji tarafından yapılan açıklamada ICO yoluyla Reecoin adlı bir kripto paranın ön satışının gerçekleştirileceği duyuruldu.

Reecoin ICO’su ne zaman sorusu da sıklıkla merak ediliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada Reecoin ICO’sunun Şubat 2024 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ayrıca Reecoin’in teknik ve temel detayları da white paper adlı teknik dökümanla yayınlanacak.

Söz konusu halka arz Türkiye merkezli kripto para borsası Bitexen ve Exenpay aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Reeder Teknoloji, ICO için SPK ile görüştüklerini ve gerekli izinlerin alındığını açıkladı.

Reeder Teknoloji daha önce de elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurmuştu.

Kripto para planlarını açıklamasının ardından Reeder Teknoloji hisseleri de yükselişe geçti.

Reecoin Nedir?

Şu ana kadar medyaya yansıyan bilgilere göre Reecoin, Ethereum blockchain’i üzerinde geliştirilecek. Reecoin’in toplam arzının 500 milyon token’le sınırlı olması bekleniyor. Aynı zamanda token yakım mekanizmasına sahip olacağı belirtilen Reecoin’in dolaşımdaki arzı sürekli azaltılacak ve böylelikle Reecoin deflasyonist bir yapıya sahip olacak.

Reecoin’in gerekli hazırlıkları tamamlanmasının ardından kendi blockchain ağını faaliyete sokacağı belirtiliyor.

Reecoin sahipleri, Reeder ekosisteminde bir dijital para olarak kullanılacak. Reecoin sahipleri ekosistemde bonus puanlar gibi çeşitli avantajlara sahip olacak.