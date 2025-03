Blockchain tabanlı bir oracle sağlayıcısı olan RedStone, Arrington Capital’in desteğiyle, Ethereum ağı üzerinde kendi yerel token’ı RED’i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Yeni staking modeli, hem veri sağlayıcıların hem de token sahiplerinin ağ güvenliğine katkıda bulunmasına olanak tanıyacak.

RED token, RedStone’un oracle altyapısını güvence altına almak ve merkeziyetsiz hale getirmek için tasarlandı. Token sayesinde staking mekanizması devreye girecek, ekonomik güvenlik güçlenecek ve sürdürülebilir bir oracle ekosistemi oluşturulacak.

RED is live.$RED is the foundation of the RedStone ecosystem.

Stake RED to secure the oracle price feeds. pic.twitter.com/nygW9oL6RI

— RedStone Oracles ♦️ (@redstone_defi) March 6, 2025