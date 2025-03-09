Blockchain tabanlı bir oracle sağlayıcısı olan RedStone, Arrington Capital’in desteğiyle, Ethereum ağı üzerinde kendi yerel token’ı RED’i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Yeni staking modeli, hem veri sağlayıcıların hem de token sahiplerinin ağ güvenliğine katkıda bulunmasına olanak tanıyacak.

RED token, RedStone’un oracle altyapısını güvence altına almak ve merkeziyetsiz hale getirmek için tasarlandı. Token sayesinde staking mekanizması devreye girecek, ekonomik güvenlik güçlenecek ve sürdürülebilir bir oracle ekosistemi oluşturulacak.

RED is live.$RED is the foundation of the RedStone ecosystem. Stake RED to secure the oracle price feeds. pic.twitter.com/nygW9oL6RI — RedStone Oracles ♦️ (@redstone_defi) March 6, 2025

RedStone’un kurucu ortaklarından Marcin Kazimierczak, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“RED token’ın tanıtımı, oracle altyapımızın merkeziyetsizleşmesi yolunda kritik bir adım. Aynı zamanda DeFi uygulamalarının güvenliğini ve güvenilirliğini artırıyor.”

Kazimierczak ayrıca, RedStone AVS’nin EigenLayer ile entegre edilerek staking sürecinin başlatıldığını belirtti ve ekledi:

“Bu sayede veri doğruluğu teşvik edilirken, oracle’ların potansiyeli de genişletilmiş olacak.”

Staking Mekanizması ile Kullanıcılara Ödüller Dağıtılacak

RedStone’un staking modeli, hem veri sağlayıcıların hem de token sahiplerinin ağın güvenliğine doğrudan katkı sunmasına olanak tanıyacak.

Veri sağlayıcıları, sundukları fiyat verilerinin güvenilirliğini garanti altına almak için RED token stake edecek.

Token sahipleri, RedStone AVS içinde stake yaparak ağ güvenliğini daha da güçlendirecek.

Bu süreçte RED stake eden kullanıcılar, farklı blockchain ağlarındaki RedStone veri kullanıcılarından ödüller kazanacak. Ödemeler, Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Solana (SOL) ve USDC gibi yaygın kullanılan varlıklarla yapılacak.

Ayrıca, RedStone ekosisteminin yaygınlaşmasını ve topluluk katılımını teşvik etmek için toplam bir milyar RED token’ın yüzde 10’u Community & Genesis dağıtımı için ayrıldı.

Erken dönem destekçilere, ortaklara ve RedStone’un hızlı büyümesine katkıda bulunan aktif katılımcılara ise özel airdrop ödülleri dağıtılacak.