Reddit’in kurucusu Alexis Ohanian, TikTok’un ABD operasyonlarını satın almayı ve platformu blockchain’e etmeyi planlıyor.

TikTok’u Blockchain’e Taşımayı Planlıyor

Alex Ohanian, TikTok’un ABD operasyonlarını satın almakla ilgileniyor ve platformun bazı özelliklerini blockchain teknolojisine entegre etmeyi düşünüyor. TikTok kısa bir süre önce ABD’de yasaklansa da hala kullanıcılar için erişilebilir durumda.

That was fun.

Now let's announce something big tomorrow, too.

😏 Won't be onchain (yet), but it'll be exciting. — Alexis Ohanian 🗽 (@alexisohanian) March 5, 2025

Ohanian’ın ilgisi, Shark Tank yatırımcısı Kevin O’Leary’nin de desteklediği People’s Bid for TikTok girişiminin bir parçası olarak öne çıkıyor. Konsorsiyum, kitlesel fonlama yöntemiyle küçük hissedarların platforma yatırım yapmasına imkân tanıyabilir. Ancak Ohanian, blockchain entegrasyonunun nasıl gerçekleşeceğine dair net bir detay vermedi.

Şu anda TikTok’un satın alınması için atılmış resmi bir adım bulunmuyor. Her ne kadar blockchain tabanlı sosyal medya platformları bir süredir gündemde olsa da bu konuda şimdiye kadarki en başarılı proje Farcaster oldu.

Ohanian, TikTok’u satın alma planında, kripto para topluluğunun sıkça kullandığı “kullanıcıların verilerinin kontrolünü ele alması” fikrini yineledi. Ayrıca, yakında başka bir gelişmeyi duyuracağını belirtti ancak detay vermedi.

TikTok İçin Yarış Kızışıyor

TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak isteyenler arasında Ohanian dışında farklı isimler de var. Adaylar arasında Amerikan Yatırımcı Konsorsiyumu, Roblox’un kurucu ortağı David Baszucki, Mathan McCauley, YouTuber MrBeast(Jimmy Donaldson) gibi isimler bulunuyor. Ayrıca Microsoft, Perplexity AI, Walmart ve Oracle da potansiyel alıcılar arasında yer alıyor.

ByteDance’in TikTok’u ABD’de ayrı bir şirket olarak konumlandırma planı, şu an teklifler üzerinde yoğunlaşmış durumda ve sürecin kesinleşmesi için daha fazla zamana ihtiyaç var.

Blockchain Tabanlı Sosyal Medya Yeniden Canlanabilir mi?

TikTok’un blockchain’e taşınması, uzun süredir durgun olan SocialFi sektörünü yeniden canlandırabilir. SocialFi, içerik üreticilerine gelir paylaşımı gibi avantajlar sunmayı hedefliyordu ancak erken yatırımcıların ağırlıklı olarak kazanç sağladığı bir alan haline geldi.

Teoride, SocialFi içerik kürasyonunu teşvik ederek viral videoların gelirlerinden içerik üreticilerine pay dağıtmayı amaçlıyordu. Günümüzde birçok sosyal medya platformu, algoritmalar yerine botlar aracılığıyla içerik yayılımını sağlıyor ve küçük ölçekli üreticiler yeterli düzeyde gelir elde edemiyor.

Blockchain’in sosyal medya platformlarına entegrasyonu, içerik sahipliğinin kanıtlanmasını sağlayabilir ve videoların orijinal sahiplerine telif kazandırabilir. Ayrıca takipçiler, cüzdan adresleri ve Web3 kimlikleri üzerinden birbirine bağlanarak içeriklerin daha şeffaf bir şekilde dağıtılmasını sağlayabilir.

Alex Ohanian’ın TikTok’un ABD operasyonlarını satın alıp almayacağı ve blockchain entegrasyonu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak bu senaryo gerçekleşirse kripto para piyasasında SocialFi ekosistemi yeniden canlanabilir.