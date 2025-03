Reddit’in kurucusu Alexis Ohanian, TikTok’un ABD operasyonlarını satın almayı ve platformu blockchain’e etmeyi planlıyor.

That was fun.

Now let's announce something big tomorrow, too.

😏 Won't be onchain (yet), but it'll be exciting.

— Alexis Ohanian 🗽 (@alexisohanian) March 5, 2025