Reddit’in kurucu ortağı Alexis Ohanian kısa bir süre önce katıldığı podcast programında şimdiye kadar yaptığı en iyi yatırımı açıkladı. Ohanian, Ethereum’un ICO’suna yaptığı yatırımın şu anda 17,1 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti.

Ethereum’a Erken Yatırım

Girişim sermayesi yatırımcısı Harry Stebbings’e röportaj veren Ohanian, Ethereum ICO’sundan büyük bir kazanç sağladığını söyledi. 2014 yılında Ethereum’un ICO’suna katılan Ohanian aradan geçen 10 yıllık süreçte %170.900’lik kazanç sağladı.

Günümüzde Ethereum (ETH) piyasa değeri sıralamasına göre en büyük ikinci kripto para konumunda ve Ohanian’ın ETH yatırımı 17,1 milyon dolar değerinde. Reddit kurucusu podcast sırasında evlilik teklifi, düğün yüzüğü gibi romantik nedenlerle bir miktar BTC sattığını ve Bitcoin’in de kârlı yatırımları arasında yer aldığını söyledi.

Alexis Cohanian’ın Başarısız Yatırımları

Reddit kurucu ortağının tüm yatırımları Ethereum gibi başarılı olmadı. Ohanian, bazı yatırımlarını daha erkenden satmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtti. Bu yatırımlardan biri de koronavirüs pandemisi sırasında popülerlik kazanan Clubhouse adlı sesli sohbet uygulaması.

Clubhouse, o dönemde 100 milyon dolardan fazla yatırım toplamış ve 4 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Ancak pandeminin sonlanmasının ardından Clubhouse popülaritesini hızla kaybetti.

Ohanian en çok üzüldüğü yatırımlardan birinin TriNet Zenefits adlı çevrimiçi insan kaynakları platformu olduğunu söyledi. 2013 yılında kurulan Zenefits, kısa süre içerisinde Silikon Vadisi’deki en önemli unicorn girişimlerinden biri haline geldi. Ancak, çeşitli nedenlerden ötürü şirketin değeri çakıldı.

2016 yılında Fidelity, Zenefits’in değerlemesini %38 oranında düşürdü ve böylelikle Ohanian’ın yatırımı da büyük darbe aldı. Ohanian, TriNet Zenefits’in yaşadığı bu değer düşüşünden önce hisselerini satma fırsatını kaçırdığını ve bu olayın kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.