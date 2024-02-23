Popüler sosyal medya platformu Reddit, halka arz için başvuruda bulundu.

Reddit New York Borsası’nda halka arz (IPO) olmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) S-1 başvurusunda bulundu. Reddit, 2019 yılından bu yana halka arz olan ilk sosyal medya platformu olacak.

SEC’e yapılan S-1 başvurunda Reddit’in kripto paralara yatırım yaptığı ortaya çıktı. Reddit söz konusu dosyalamada nakit rezerv fazlasıyla Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto paralara yatırım yaptığını açıkladı.

Dosyalamada ayrıca hem Ethereum’un (ETH) hem de Polygon’un (MATIC) belirli sanal ürünlerin satışında ödeme yöntemi olarak kullanıldığını bildirdi. Reddit tarafından yapılan açıklamadan bir kesit şu şekilde:

Ürün ve mühendislik ekiplerimiz tarafından belirli kullanım durumlarıyla sınırlı olmak üzere kripto para satın aldık ve elimizde tutuyoruz.

Reddit 31 Aralık itibariyle Bitcoin (BTC) ve Ethereum’a (ETH) rezerv para birimi olarak yatırım yaptığını açıkladı. Reddit, BTC ve ETH’ye yapılan yatırımın net defter değerinin işlemin gerçekleştirildiği tarihte önemsiz olduğunu belirtti.

Reddit, federal düzenleyiciler tarafından menkul kıymet olmadıkları tespit edilmedikçe diğer kripto para birimlerine yatırım yapmayı hedeflemediklerini açıkladı.

S-1 dosyalamasına göre halka arzın gerçekleştirilmesinin ardından Reddit, New York Menkul Kıymetler Borsası’nda RDDT sembolüyle işlem görecek. Reddit ilk olarak 2021 yılında halka arz için başvuruda bulunmuştu.

Reddit, Pinterest’in 2019 yılındaki halka arzının ardından halka arz olan ilk sosyal medya şirketi olacak.