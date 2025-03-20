Raydium’un RAY token’ı, Solana ekosistemini güçlendirecek yeni bir memecoin platformu duyurusunun ardından %28 yükseldi.

Solana tabanlı merkeziyetsiz borsa (DEX) Raydium’un, Pump.fun’a rakip olacak yeni bir memecoin platformu olan LaunchLab’ı başlatmayı planladığı haberleri sonrası RAY fiyatı %28 artış gösterdi.

Bu hamle, Pump.fun’ın kendi otomatik piyasa yapıcı (AMM) sistemini test ettiği yönündeki söylentilerin ardından geldi. Eğer bu gerçekleşirse, Raydium’un gelirlerinin önemli bir kısmını kaybetme riski doğabilir.

Solana’da Memecoin Rekabeti Kızışıyor

Kripto analisti Arif Kazi, Raydium’un daha önce gelirlerinin %41’ini Pump.fun ile ilişkili swap ücretlerinden elde ettiğini belirtti. Ancak Pump.fun’ın AMM hamlesi, Raydium’un gelir akışını büyük ölçüde sekteye uğratabilir.

Bu yüzden Raydium, rakibiyle rekabet etmek adına kendi token oluşturma platformunu geliştirme kararı aldı. LaunchLab, sadece bir Pump.fun kopyası olmayacak; çoklu token desteği, dinamik fiyatlandırma eğrileri ve Raydium’un likidite kilitleyicilerini içeren gelişmiş özellikler sunacak.

Raydium’un anonim çekirdek geliştiricilerinden Infra, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Şu anda Raydium’u kullanan launchpad’lerle rekabet etmek istemiyoruz. LaunchLab, zincir üstü token lansmanlarını ekipler için daha kolay hale getiriyor. Amacımız, Solana ekosistemini güçlendirmek, kapıları kapatmak değil.”

Piyasadan Tepkiler

Duyurunun ardından RAY fiyatı %28,1 yükselerek 1,60 dolardan 2,05 dolara kadar çıktı, ancak daha sonra 1,82 dolara gerileyerek %26,8’lik haftalık kazancını korudu. RAY, genel kripto piyasasının yalnızca %0,8’lik artışına kıyasla çok daha iyi bir performans sergiledi.

Ancak, son ralliye rağmen RAY, geçen ay içinde %61 değer kaybetti. Bunun nedeni, genel piyasa düzeltmeleri ve Pump.fun’ın AMM haberlerinin ardından yaşanan düşüş. RAY, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 16,83 doların oldukça altında olsa da, Aralık 2022’de gördüğü dip seviyeden %1.300 artış kaydetti.

Öte yandan, Pump.fun cephesinde işler pek iyi gitmiyor. CryptoPotato’nun haberine göre, platformda oluşturulan meme coin’lerin sayısı Eylül 2024 seviyelerine kadar düştü.