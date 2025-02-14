Ünlü yatırımcı Ray Dalio, ABD’nin ulusal borcunun kontrolden çıktığını ve hükümetin bütçe açığını düşürmemesi halinde ekonominin çöküşe sürükleneceğini söyledi.

ABD’nin Borç Yükü Kırılganlığı Artırıyor

Şu anda ABD’nin toplam ulusal borcu 36,22 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Özellikle yüksek faiz ödemeleri, ekonomiyi daha kırılgan hale getirirken enflasyonda da yükselişe yol açıyor. Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nde konuşan Dalio şunları kaydetti:

“Eğer bir doktor olsaydım ve size sağlık durumunuzla ilgili bilgi veriyor olsaydım, ‘Bu artık çok ciddi bir durum’ derdim. ABD hükümetinin bütçe açığını **GSYİH’nin %7,5’inden %3’e düşürmesi gerekiyor, aksi halde ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaklar.”

“Borç Sarmalı” ABD’yi Çöküşe Sürüklüyor

Dalio, mevcut borç seviyesinin faiz ödemelerini artırdığını ve bunun ekonomiyi daha da kırılgan hale getirdiğini vurguladı. “İnsanları ve hükümet yetkililerini uyarmak istiyorum” diyen ünlü yatırımcı, “Eğer bütçe açığı yönetilemezse ve borç piyasasında büyük bir çöküş yaşanırsa, bu durumdan kimlerin sorumlu olduğunu hepimiz bileceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dalio, ABD hükümetinin borçlarını ödeyebilmek için yeni borçlanmalara gitmesini “borç sarmalı” olarak tanımlayarak, bu sürecin giderek hızlandığını ve piyasalarda güven kaybına yol açtığını belirtti.

ABD’de Borç Tavanı Tartışmaları Devam Ediyor

ABD Kongresi, borç krizine çözüm arayışlarını sürdürürken, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler borç limitinin 4 trilyon dolar artırılmasını öngören yeni bir bütçe tasarısı sundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Neredeyse tüm Cumhuriyetçi üyeler bu sürece doğrudan dahil oldu. Bu bütçe tasarısı, Başkan’ın tam gündemini hayata geçirme konusundaki ortak kararlılığımızı yansıtıyor.” dedi.

Ancak bu teklifin Kongre’den geçmesi kolay görünmüyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin bütçe planının özellikle Medicaid gibi sosyal programları hedef aldığını belirterek, düşük gelirli Amerikalılar için ciddi kesintiler içerebileceğini savunuyor. Demokrat Temsilci Joe Neguse, “Bu plan, orta sınıfın sırtına yük bindirirken milyarderleri ve büyük şirketleri ödüllendiriyor” diyerek teklife sert tepki gösterdi.

Altın Rezervlerinin Değeri Artırılabilir mi?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, altın rezervlerinin defter değerini yükseltmenin borç krizine çözüm olabileceğini öne sürdü. Şu anda ABD Merkez Bankası’nın altın rezervleri ons başına 42,22 dolar üzerinden değerlendiriliyor. Ancak piyasadaki gerçek altın fiyatı 2.900 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Bessent, Kongre’nin altının resmi değerini güncellemesi halinde, Hazine’nin bilançosunda büyük bir kredi açılacağını ve bu fonun borçları kapatmak için kullanılabileceğini savunuyor. Ancak ekonomistler, bu adımın sadece muhasebe kayıtlarında değişikliğe neden olacağını, borç yükünü ise ortadan kaldırmayacağını belirtiyor.

Borç Krizi ABD’nin Geleceğini Belirsizleştiriyor

Dalio’nun uyarıları ve Kongre’deki tartışmalar, ABD’nin borç krizinin daha da derinleşebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, bütçe açığının kontrol altına alınmaması durumunda yatırımcıların güven kaybedebileceği ve uzun vadede ciddi ekonomik çalkantılar yaşanabileceği konusunda uyarıyor.