Hücre arkadaşı Diddy ve SBF’yi aynı avukat savunacak.

Ünlü rapçi Diddy, neredeyse bir aydır gündemden düşmüyor. Hollywood’dan birçok ismin karıştığı bir fuhuş çetesi yönetmek ile suçlanan Diddy, geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diddy, iflas eden kripto para borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) ile aynı hücreyi paylaşıyor. Rapçi, şimdi ise SBF’nin avukatı ile anlaştı.

Diddy SBF’nin Avukat ile Çalışacak

Diddy adıyla bilinen rapçi, fuhuş ve şantaj gibi suçlamalardan dolayı 16 Eylül’de gözaltına alındı. Kaçma şüphesi bulunan Diddy’nin kefalet ile serbest kalma talebi reddedildi.

Rapçi, bu redde itiraz etmek için Alexandra Shapiro ile anlaştı. Shapiro, aynı zamanda SBF’nin avukatlığını yapıyor.

Diddy’nin avukatları, daha önce hapishanedeki kötü yaşam şartlarını öne sürerek şüphelinin tahliyesini talep etmişti.

Diddy ve SBF, mevcut durumda aynı hücrede tutuluyor. Meksika Eski Kamu Güvenliği Bakanı García Luna ve Eski Honduras Başkanı Juan Orlando Hernández gibi üst düzey isimler de aynı hücreyi paylaşıyor.

SBF’nin Hapis Cezası Sürüyor

Bahamalar merkezli kripto para borsası FTX iflas ettiğinde, borsa ve yöneticilerinin kanun dışı birçok eylemde bulunduğu anlaşılmıştı.

Müşteri hesaplarında oynama yaptığı ve onlara ait varlıkları şirket varlığı gibi kullandığı tespit edilen SBF, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SBF tarafı bu kararı temyize götürmeye karar verdi. Temyiz sürecini yine Alexandra Shapiro yürütüyor.

İlgili: Caroline Ellison 2 Yıl Hapis Cezası Aldı

FTX’in kardeş şirketinin eski CEO’su, aynı zamanda SBF’nin eski kız arkadaşı olan Caroline Ellison hakkında karar, geçtiğimiz günlerde çıktı.

Ellison, yetkililerde iş birliği yapması sayesinde 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski CEO, ayrıca zimmetindeki 11 milyar doları ABD’li yetkililere teslim edecek.