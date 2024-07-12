Raoul Pal ve Ali Martinez gibi analistler, Solana’nın önümüzdeki dönemde değerini birkaç kat artıracağını düşünüyor.

Solana (SOL), kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte iki haftadır dalgalanmayı sürdürüyor. Kripto para, geçtiğimiz günlerde 120 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 140 doların üzerine yükseldi.

Piyasa değeri bakımından en büyük beşinci kripto para, sektörün önde gelen isimlerinden birine göre değerini 14 kattan fazla artırabilir.

Solana İçin Hedef Yukarı

Real Vision CEO’su Raoul Pal, 2025’te yaşanmasını beklediği kripto yazıyla ilgili tahminlerini paylaştı.

Pal’e göre Solana, söz konusu dönemde en kötü ihtimalle 300 dolara, en olası ihtimalle de 600 dolara yükselebilir. Pal, bahsedilen boğa döngüsünde tepe hedefini ise 750 dolar olarak belirtti.

Piyasanın beklenenden fazla şişmesi halinde, CEO’ya göre SOL 800-1.200 dolar aralığına yükselebilir. Olağan dışı bir performans yaşanması durumundaysa 2 bin dolar ihtimaller dahilinde.

Analist Ali Martinez de altcoin’in geleceğinin parlak olduğunu düşünüyor. SOL/USD paritesinin üç günlük grafiğini inceleyen Ali, Solana’nın 2021 ile neredeyse bire bir aynı performansı gösterdiğini tespit etti.

Ali’ye göre SOL, mevcut boğa piyasasında 950 dolara kadar yükselebilir.

Solana’nın Yükselişini Destekleyen Faktörler

SOL, Bitcoin ve Ethereum’un ardından spot borsa yatırım fonu (ETF) için tercih edilen üçüncü kripto para oldu. VanEck ve 21Shares, Solana ETF için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulundu.

Bitcoin ETF’ler ocak ayında işleme açıldıktan kısa süre sonra BTC fiyat rekoru kırmıştı. Solana ETF’lerin en geç Mart 2025’te onaylanması bekleniyor.

Solana ağı teknolojik gelişmeler ile de öne çıkıyor. Ağın yeni doğrulama teknolojisi Fire Dancer’ın saniyede bir milyon işlem kapasitesine ulaşması ve fiyata pozitif etkide bulunması bekleniyor.