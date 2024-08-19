Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, ABD hükümetinin milyonlarca Bitcoin (BTC) biriktirmesinin kripto para için her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabileceğini savunuyor.

Geride bıraktığımız ay düzenlenen Bitcoin 2024 konferansıyla birlikte Bitcoin yaklaşan ABD seçimlerinin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Konferansta konuşan ABD’nin bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. seçimi kazanması halinde hükümetinin stratejik rezerv olarak dört milyon Bitcoin satın alacağını belirtti.

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ABD Senatörü Cynthia Lummis, ABD hükümetinin önümüzdeki beş yıl içinde bir milyon BTC, yani Bitcoin’in toplam arzının %5’ini biriktirmesini öngören bir yasa tasarısı sundu.

Her ne kadar bu gelişmeler kripto para topluluğunda heyecan yaratsa da makroekonomi uzmanı Raoul Pal bu konuda aynı fikirde değil. Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, Skybridge Capital’in kurucusu Anthony Scaramucci ile yaptığı bir tartışmada bu konuyu değerlendirdi.

Pal, ABD’nin tarih boyunca gücü kötüye kullanma eğiliminde olduğunu ve büyük bir BTC rezervine sahip olmasının Bitcoin’in fiyat hareketlerini önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Pal şunları kaydetti:

Evet, bu kripto piyasası için iyi bir haber çünkü başka bir alıcı daha var, ancak bu aynı zamanda garip bir durum. Bitcoin, hükümetin para üzerindeki kontrolünü değiştirmek amacıyla kuruldu, ancak şimdi hükümeti özel paranın en büyük alıcılarından biri olarak konumlandırıyorsunuz. Bu durumdan pek hoşlanmıyorum… Hükümet bunu manipüle edebilirse, piyasaya satabilir, daha fazla alabilir ve farkına varmadan bunu düzenli para üzerinde faiz oranlarını kontrol ettikleri gibi kullanabilirler. Bunu istemiyoruz.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,2 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 58.600 dolar seviyesinde işlem görüyor.