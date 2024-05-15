Raoul Pal, kripto para piyasasının toplam değerinin %3.900’lük artışla 100 trilyon dolara yükselebileceğini öngördü. Kripto para piyasasının toplam değeri Mayıs 2024 itibariyle 2,5 trilyon dolar seviyesinde.

Makroekonomi konusunda yaptığı yorumlarla tanınan Raoul Pal, kripto para piyasasının geleceğine dair ilginç açıklamalar yaptı. Pal, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Her Şeyin Kodu” olarak adlandırdığı olgunun detaylarını paylaştı.

Pal’e göre neredeyse kusursuz bir şekilde hareket eden bu döngü, büyüme varlıklarını, özellikle de teknoloji hisselerini ve kripto paraları yeni zirvelere taşımada etkili oldu.

Pal’in tezinin merkezinde, borçların ödenmesi için arttırılan likiditenin paranın değer kaybetmesine yol açtığı ve bu durumun varlık fiyatlarındaki yükseliş için bir katalizör görevi gördüğü görüşü yer alıyor. Pal, bu nedenle internetin büyümesindeki patlamanın benzerinin kripto paralarda da yaşanacağını öngörüyor.

Pal, Metcalfe Yasası’nın desteklediği ve benzeri görülmemiş düzeyde benimsemeyle kripto para piyasasının toplam değerinin 2,5 trilyon dolardan 100 trilyon dolara yükseleceğini öngörüyor.

ARK Invest’in eski kripto para başkanı Chris Burniske, bu konuda Pal ile aynı fikirde. Burniske kripto para piyasasının toplam değerinin kısa vadede 10 trilyon dolara, uzun vadede ise 100 trilyon dolara ulaşacağı görüşünde.

CoinGecko verilerine göre Mayıs 2024 itibariyle kripto para piyasasının toplam değeri 2,5 trilyon seviyesinde. Bunun yaklaşık %50’lik kısmını yani 1,22 trilyon dolarlık bölümünü Bitcoin oluşturuyor.

Ethereum (ETH) ise 350 milyar doların biraz üzerinde bir değere sahip. Öte yandna diğer altcoin’lerin toplam değeri ise yaklaşık 640 milyar dolar.