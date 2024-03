Yatırımcı ve kripto para uzmanı Raoul Pal, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının ardından 2025 yılına kadar kripto para piyasasında yaz mevsimi yaşanacağını ve altcoin sezonunun başlayacağını iddia etti.

Real Vision Group CEO’su ve kurucu ortağı Raoul Pal, 25 Mart’ta Twitter hesabı üzerinden bir takım açıklamalarda bulundu. Raoul, makroekonomik anlamda ve kripto para piyasasında yaz mevsiminin başladığını öne sürdü.

Raoul Pal’ın bu tahmini, makro ekonomik gelişmeler üzerinden yaşanan piyasa hareketlerini okuyan ‘Everything Code’ tezinin bir parçası.

Raoul Pal her şeyin likiditeyle ilgili olduğunu ve 2022 yılında likiditenin en dibe vurduğunu söyledi. Pal, 2025 yılına kadar likiditenin yükselişini sürdüreceğini tahmin etti.

What is Macro/Crypto Summer and why does it matter?

Well, macro summer has started, its the part of The Everything Code cycle where the ISM picks up (GDP growth)…. 1/ pic.twitter.com/L5KbhCUqh8

— Raoul Pal (@RaoulGMI) March 24, 2024