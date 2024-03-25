Yatırımcı ve kripto para uzmanı Raoul Pal, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının ardından 2025 yılına kadar kripto para piyasasında yaz mevsimi yaşanacağını ve altcoin sezonunun başlayacağını iddia etti.

Real Vision Group CEO’su ve kurucu ortağı Raoul Pal, 25 Mart’ta Twitter hesabı üzerinden bir takım açıklamalarda bulundu. Raoul, makroekonomik anlamda ve kripto para piyasasında yaz mevsiminin başladığını öne sürdü.

Raoul Pal’ın bu tahmini, makro ekonomik gelişmeler üzerinden yaşanan piyasa hareketlerini okuyan ‘Everything Code’ tezinin bir parçası.

Raoul Pal her şeyin likiditeyle ilgili olduğunu ve 2022 yılında likiditenin en dibe vurduğunu söyledi. Pal, 2025 yılına kadar likiditenin yükselişini sürdüreceğini tahmin etti.

What is Macro/Crypto Summer and why does it matter? Well, macro summer has started, its the part of The Everything Code cycle where the ISM picks up (GDP growth)…. 1/ pic.twitter.com/L5KbhCUqh8 — Raoul Pal (@RaoulGMI) March 24, 2024

Altcoin Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Raoul Pal’e göre likiditenin arttığı dönemlerde teknoloji hisseleri ve kripto paralar iyi performans gösterme eğiliminde. Pal şunları kaydetti:

Kriptoda yaz mevsimi başladı ve Bitcoin blok ödülü yarılanması sonrasında daha da güçlenecek. Bunların hepsi Everything Code’ döngüsü kapsamında gerçekleşiyor.

Pal, daha büyük yükselişlerin altcoin sezonu başladığında veya muz bölgesine girildiğinde başlayacağını öngörüyor. Raoul Pal, muz bölgesinin devasa bir servet üretme makinesi işlevi göreceğini söyledi.

Raoul Pal’in bu ilginç yaklaşımı, 2005 yılından bu yana üzerinde çalıştığı ve 2023 yılında kamuoyuna açıkladığı “Everything Code” teorisine dayanıyor. Bu tez, günümüz dünyasında varlık fiyatlarının geleneksel şirket temelleri veya ekonomik büyümeden ziyade esas olarak merkez bankası para politikaları ve kamu borçlanma seviyeleri tarafından yönlendiriliyor.

“Everything Code” teorisine göre küresel çapta yüksek kamu borçlanması, merkez bankalarının faiz ödemelerini yapabilmek için parasal genişleme (QE) yoluyla para basmasını gerektiriyor ve bu da her 3-4 yılda bir hükümetlerin parasal genişlemeye gitmesine yol açan bir döngü yaratıyor.

Parasal genişleme, itibari para birimlerinin değer kaybetmesine yol açarak şirket performansına veya değerlemesine bakılmaksızın varlık fiyatlarının yükselmesiyle sonuçlanıyor. Bu dönemlerde teknoloji hisseleri ve kripto paralar iyi performans gösterme eğiliminde oluyor.

Kripto para piyasasında büyük bir altcoin sezonunun yaklaştığını öngören tek isim Raoul Pal değil. Kripto para yatırımcısı “Alejandro” 106.000 takipçili X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada önümüzdeki iki ile dört ay içerisinde kripto para piyasasında boğa sezonunun başlayacağını öngördü.

We are in pre altseason. ALTSEASON will come in 2-4 months, not before. We also reached the 59 RSI level. Last time we reached this level, #Bitcoin dominance starts trending down pic.twitter.com/5pVQtlqDVr — Alejandro₿TC (@Alejandro_XBT) March 23, 2024

Tradingview verilerine göre Bitconi’in piyasa hakimiyeti şu anda %53,4 seviyesinde. Bu oranının %40’a gerilemesi durumunda altcoin sezonunun tam anlamıyla başladığını söyleyebiliriz.